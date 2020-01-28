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В Афганистане при атаке талибов погибли десять человек
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РИА Новости

В Афганистане при атаке талибов погибли десять человек

08:13 28.01.2020 (обновлено: 08:14 28.01.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы в Афганистане
Полиция патрулирует улицы в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция патрулирует улицы в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников полиции Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт, сообщает телеканал Ariana News.
По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана.
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В свою очередь агентство Пажвак сообщает о 18 погибших.
Других подробностей пока не приводится.
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