В Афганистане при атаке талибов погибли десять человек

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников полиции Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт, сообщает телеканал Ariana News.
По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана.
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В свою очередь агентство Пажвак сообщает о 18 погибших.
Других подробностей пока не приводится.
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