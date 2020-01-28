В Перу рассказали о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус

Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото

Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Двое из четырех человек , у которых власти Двое из четырех человек , у которых власти Перу подозревали заболевание коронавирусом , оказались здоровы, сообщает радио RPP со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Четверо пациентов находятся в стабильном состоянии, двое из них не имеют никаких симптомов болезни", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Перу Элизабет Иностроса сообщила, что власти исследуют четыре возможных случая заболевания коронавирусом на территории страны, трое китайцев, которые в разное время были в Ухане, и гражданин Перу находятся в изоляции под наблюдением медиков.

У этих граждан наблюдались легкие респираторные инфекции, как происходит при заболевании коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря.