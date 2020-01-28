В Перу рассказали о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Двое из четырех человек , у которых власти Перу подозревали заболевание коронавирусом, оказались здоровы, сообщает радио RPP со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Четверо пациентов находятся в стабильном состоянии, двое из них не имеют никаких симптомов болезни", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник министр здравоохранения Перу Элизабет Иностроса сообщила, что власти исследуют четыре возможных случая заболевания коронавирусом на территории страны, трое китайцев, которые в разное время были в Ухане, и гражданин Перу находятся в изоляции под наблюдением медиков.
У этих граждан наблюдались легкие респираторные инфекции, как происходит при заболевании коронавирусом.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.