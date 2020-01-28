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Таиланд ввел медконтроль на границах из-за вспышки нового коронавируса
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РИА Новости

Таиланд ввел медконтроль на границах из-за вспышки нового коронавируса

06:34 28.01.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Таиланд ввел интенсивный эпидемиологический контроль против коронавируса не только в аэропортах, но и в морских и речных портах, и на всех КПП сухопутных границ, говорится в заявлении премьера страны генерала Праюта Чан-Оча.
Премьер подчеркнул, что система эпидемиологического контроля Таиланда занимает высокое шестое место среди 195 стран по оценке американского медицинского университета Джонса Хопкинса, что означает полное соответствие этой системы современным международным стандартам.
Также премьер призвал население страны черпать информацию о коронавирусе из государственных источников и не верить фальшивым новостям, которые распространяются в социальных сетях.
Чан-Оча заявил, что решение об эвакуации таиландских граждан из пораженных коронавирусом районов Китая принято. "Эвакуация будет осуществляться силами и средствами министерства обороны Таиланда. Мы сейчас ждем только разрешения на эвакуацию от китайской стороны", - заявил премьер, одновременно занимающий пост министра обороны Таиланда. Заявление опубликовано во вторник на интернет-сайте Департамента общественных связей Таиланда.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
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