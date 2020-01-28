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Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
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РИА Новости

Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса

04:19 28.01.2020
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© REUTERS / Social MediaПалата больных коронавирусом
Палата больных коронавирусом
© REUTERS / Social Media
Палата больных коронавирусом
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Правительство Японии на своем заседании во вторник приняло решение об ужесточении мер в связи с коронавирусом нового типа, в том числе законодательно разрешающим принудительную госпитализацию.
Если будут выявлены случаи заражения внутри страны, в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях правительство сможет применить положения об "отдельных инфекционных заболеваниях" и "о карантине в связи с инфекционными заболеваниями". Первое позволяет главам префектур рекомендовать госпитализацию в инфекционные больницы, а в случае уклонения – провести принудительную госпитализацию. Согласно второму положению вводятся выборочные медицинские осмотры и анализы, а в случае уклонения вводится система штрафов.
Указ начинает действовать с 7 февраля.
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