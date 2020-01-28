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2020-01-28T02:35+0300
https://ria.ru/20200128/1563948365.html
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
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РИА Новости

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа

01:23 28.01.2020 (обновлено: 02:35 28.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Мать двух мальчиков, которых отец оставил с запиской в аэропорту Шереметьево, рассказала телеканалу "360" о ситуации в семье.
Женщина заявила, что развелась с мужем из-за его агрессивного поведения. При этом в интервью РЕН ТВ она заявила, что супруг ее постоянно избивал.
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"Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижение достоинства. Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей. Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне", - утверждает она.
По ее словам, после развода бывший муж смог оставить детей у себя благодаря связям. "Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать, и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал", — сказала она "360".
Мать мальчиков также заявила, что узнала об инциденте из социальных сетей, после чего с ней связались представители социальных служб.
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"Я уже была и в отделе по делам несовершеннолетних, и в Следственном комитете, там дали повестку на заседание комиссии по детям. Говорят, что обоих лишат родительских прав", — посетовала она.
По утверждению женщины, у ее бывшего мужа психическое расстройство, полученное на почве неблагополучного детства. Она добавила, что готова забрать своих сыновей, если ей дадут такую возможность.
Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Власти Хабаровского края решают вопрос о возвращении детей в регион.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФМоскваКомсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)ОбществоПроисшествия
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