Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Мать двух мальчиков, которых отец оставил с запиской в аэропорту Мать двух мальчиков, которых отец оставил с запиской в аэропорту Шереметьево , рассказала телеканалу " 360 " о ситуации в семье.

Женщина заявила, что развелась с мужем из-за его агрессивного поведения. При этом в интервью РЕН ТВ она заявила, что супруг ее постоянно избивал.

"Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижение достоинства. Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей. Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне", - утверждает она.

По ее словам, после развода бывший муж смог оставить детей у себя благодаря связям. "Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать, и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал", — сказала она "360".

Мать мальчиков также заявила, что узнала об инциденте из социальных сетей, после чего с ней связались представители социальных служб.

"Я уже была и в отделе по делам несовершеннолетних, и в Следственном комитете, там дали повестку на заседание комиссии по детям. Говорят, что обоих лишат родительских прав", — посетовала она.

По утверждению женщины, у ее бывшего мужа психическое расстройство, полученное на почве неблагополучного детства. Она добавила, что готова забрать своих сыновей, если ей дадут такую возможность.