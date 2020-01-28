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В Словакии пока не выявили случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Словакии пока не выявили случаев заболевания коронавирусом

01:15 28.01.2020
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© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Ни одного случая заболевания коронавирусом в Словакии пока не зафиксировано, у трех госпитализированных ранее пациентов подозрение не подтвердилось, все госорганы и, прежде всего, медики, находятся в полной готовности, заявил в понедельник журналистам премьер Петер Пеллегрини.
"Согласно данным МИД, в Китае сейчас находятся около 40 словацких туристов, дипломаты стараются поддерживать с ними контакт. Также дипведомство выступило с рекомендацией согражданам воздержаться сейчас без лишней надобности от зарубежных поездок. Обследование тех трех пациентов, которые были госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус, не подтвердило подозрения медиков. В понедельник состоялось заседание кризисного штаба, которое подтвердило готовность всех госорганов к борьбе с этим заболеванием", - сказал Пеллегрини.
По словам премьера, всем гражданам необходимо также учитывать, что в этот период года обычно вспыхивают эпидемии традиционного гриппа. Поэтому важно не поддаваться панике, не считать первый насморк обязательным признаком коронавируса, подчеркнул Пеллегрини.
"Словакия уже со следующей недели будет сама способна в лаборатории при Управлении общественного здравоохранения проводить финальные тесты на подтверждение или отсутствие заболевания коронавирусом. Для закупки подобного оборудования минздрав выделил в понедельник 400 тысяч евро. Но пока мы вынуждены обращаться за результатами обследований в лаборатории соседних стран", - сказал премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 человек скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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