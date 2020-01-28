В Словакии пока не выявили случаев заболевания коронавирусом

"Согласно данным МИД, в Китае сейчас находятся около 40 словацких туристов, дипломаты стараются поддерживать с ними контакт. Также дипведомство выступило с рекомендацией согражданам воздержаться сейчас без лишней надобности от зарубежных поездок. Обследование тех трех пациентов, которые были госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус, не подтвердило подозрения медиков. В понедельник состоялось заседание кризисного штаба, которое подтвердило готовность всех госорганов к борьбе с этим заболеванием", - сказал Пеллегрини.