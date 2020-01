ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг

Речь идет о следующих четырех индексах: индикатор финансовых знаний (OECD Financial literacy index), индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса (GCI Affordability of financial services index), индекс ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения (GCI Affordability of financial services), индекс защиты миноритарных инвесторов (World bank Doing business ranking Protecting minority investors).