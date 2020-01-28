ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг

"В расчете индекса 2019 года для финансового рынка используются данные 2015–2017 годов – таким образом, индекс демонстрирует состояние финансового рынка с лагом в 2-3 года. С тех пор все значения улучшились либо восстановились до среднемировых значений, поэтому мы ожидаем, что позиция России в рейтинге в следующих годах вырастет", - отмечает ЦБ.

Ранее во вторник Счётная палата по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы отметила, что развитие этого рынка не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски. Аудиторы отмечают, что в индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума за 2018–2019 годы Россия занимала общее 43 место среди 141 государства. В то же время по развитию финансового рынка в последние годы она оставалась на 95 месте, по устойчивости банков - на 115 месте, а по устойчивости финансовой системы в целом – заняла лишь 120 место.