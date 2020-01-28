Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"

"Мы хотели показать российской публике всего Дали, ведь мы знаем, что у вас он очень популярен", — рассказывает куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения его наследия Монсе Агер.
В Москву привезли живопись, рисунки, акварели и гравюры из фонда "Гала — Сальвадор Дали" и национального музея "Центр искусств королевы Софии".
Экспозиция организована по хронологическому принципу — от первых творческих поисков и экспериментов до поздних, вдохновленных классикой работ.
"Мы хотели показать российской публике всего Дали, ведь мы знаем, что у вас он очень популярен", — рассказывает куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения его наследия Монсе Агер.
В Москву привезли живопись, рисунки, акварели и гравюры из фонда "Гала — Сальвадор Дали" и национального музея "Центр искусств королевы Софии".
Экспозиция организована по хронологическому принципу — от первых творческих поисков и экспериментов до поздних, вдохновленных классикой работ.
По словам научного консультанта проекта Александры Даниловой, Дали — это загадка. "Не знаю, есть ли люди, которые до конца поняли, что он был за человек, — призналась собеседница агентства. — Он был очень сложным, переменчивым. Эта экспозиция тем и хороша, что представляет нам Дали не какого-то одного, а удивительно разнообразного".
Именно такой аспект и делает выставку интересной: Дали предстает обычным человеком со своими слабостями (например, наглядно показана его любовь к рисованию мух и фобия кузнечиков), а не недосягаемым гением.
По словам научного консультанта проекта Александры Даниловой, Дали — это загадка. "Не знаю, есть ли люди, которые до конца поняли, что он был за человек, — призналась собеседница агентства. — Он был очень сложным, переменчивым. Эта экспозиция тем и хороша, что представляет нам Дали не какого-то одного, а удивительно разнообразного".
Именно такой аспект и делает выставку интересной: Дали предстает обычным человеком со своими слабостями (например, наглядно показана его любовь к рисованию мух и фобия кузнечиков), а не недосягаемым гением.
Открывают выставку импрессионистские юношеские пейзажи 1910-х. Они размещены в зале с синими стенами, что выгодно подчеркивает их палитру.
Интересно, что с тех пор и на протяжении всей жизни Дали возвращался к пейзажам окрестностей Кадакеса, где рос в доме бабушки и дедушки, а потом всегда проводил лето.
Открывают выставку импрессионистские юношеские пейзажи 1910-х. Они размещены в зале с синими стенами, что выгодно подчеркивает их палитру.
Интересно, что с тех пор и на протяжении всей жизни Дали возвращался к пейзажам окрестностей Кадакеса, где рос в доме бабушки и дедушки, а потом всегда проводил лето.
За импрессионистическим периодом последовали кубистический, футуристический.
"Интересны его первые протосюрреалистические работы, в которых прослеживается влияние испанской метафизики. Здесь заметны влияние Хуана Гриса (один из основоположников кубизма. — Прим. ред.) и параллели в творчестве с Хуаном Миро", — продолжает Данилова.
Кстати, под впечатлением от Миро написаны абстрактные "Четыре жены рыбаков в Кадакесе", представленные на выставке.
За импрессионистическим периодом последовали кубистический, футуристический.
"Интересны его первые протосюрреалистические работы, в которых прослеживается влияние испанской метафизики. Здесь заметны влияние Хуана Гриса (один из основоположников кубизма. — Прим. ред.) и параллели в творчестве с Хуаном Миро", — продолжает Данилова.
Кстати, под впечатлением от Миро написаны абстрактные "Четыре жены рыбаков в Кадакесе", представленные на выставке.
В залах очень темно, акцент — на работах, самый светлый, в прямом смысле, раздел посвящен "Божественной комедии". К 700-летию Данте Алигьери Дали сделал серию графических работ в сложной технике — смешанная акварель, гуашь, перо.
"Серию тогда выставили в Риме, но экспозиция с треском провалилась. Дали раскритиковали за визуальный язык, — говорит Данилова. — Итальянская публика была не готова к такой трактовке своего национального достояния". То, что серия из 100 работ показана в Москве целиком, — значимое событие.
В залах очень темно, акцент — на работах, самый светлый, в прямом смысле, раздел посвящен "Божественной комедии". К 700-летию Данте Алигьери Дали сделал серию графических работ в сложной технике — смешанная акварель, гуашь, перо.
"Серию тогда выставили в Риме, но экспозиция с треском провалилась. Дали раскритиковали за визуальный язык, — говорит Данилова. — Итальянская публика была не готова к такой трактовке своего национального достояния". То, что серия из 100 работ показана в Москве целиком, — значимое событие.
В России впервые экспонируется важнейшее для Дали произведение 1940-х годов — "Мягкий автопортрет с жареным беконом".
В этой работе, как отмечают организаторы выставки, заметно желание художника "избавиться от своей старой кожи" и обратиться к идеалам Возрождения.
"Дали был человеком, страстно желавшим бессмертия всему, что он любил, — объясняет председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. — Эти поиски нашли отражение в его живописи, в равной степени обращенной в прошлое человеческой культуры и в будущее".
В России впервые экспонируется важнейшее для Дали произведение 1940-х годов — "Мягкий автопортрет с жареным беконом".
В этой работе, как отмечают организаторы выставки, заметно желание художника "избавиться от своей старой кожи" и обратиться к идеалам Возрождения.
"Дали был человеком, страстно желавшим бессмертия всему, что он любил, — объясняет председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. — Эти поиски нашли отражение в его живописи, в равной степени обращенной в прошлое человеческой культуры и в будущее".
Завершает выставку раздел с поздними работами художника, в которых он обращался к искусству "классики" и "старых мастеров". Это, например, "Рафаэлевская галлюцинация" 1979 года.
Тут Дали использует фактуру доски, превращая ее неровности в достоинства. По мере того как зритель разглядывает работу, проявляются части пейзажа, фигуры или стада овец. Полотно превращается в сюрреалистическое пространство.
Завершает выставку раздел с поздними работами художника, в которых он обращался к искусству "классики" и "старых мастеров". Это, например, "Рафаэлевская галлюцинация" 1979 года.
Тут Дали использует фактуру доски, превращая ее неровности в достоинства. По мере того как зритель разглядывает работу, проявляются части пейзажа, фигуры или стада овец. Полотно превращается в сюрреалистическое пространство.
"Гала — единственная моя муза, мой гений и моя жизнь, без Галы я никто", — писал Дали о жене.
На выставке — ее портреты, а в подписях приводятся высказывания художника о своей модели.
Монсе Агер уверена, что Сальвадор и Гала были безумно влюблены: "Она была его музой и интеллектуальным товарищем. Ее характер, знания влияли на все творчество Дали".
Председатель фонда "Гала — Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро добавил, что вместе с Галой "они развивали интеллектуальные, социальные проекты, которые опережали свое время". "Это же можно сказать и о феминизме, о котором они говорили уже в 1920-х годах", — уверен он.
Согласиться с куратором или составить собственное мнение можно на выставке, которая открыта до 25 марта.
"Гала — единственная моя муза, мой гений и моя жизнь, без Галы я никто", — писал Дали о жене.
На выставке — ее портреты, а в подписях приводятся высказывания художника о своей модели.
Монсе Агер уверена, что Сальвадор и Гала были безумно влюблены: "Она была его музой и интеллектуальным товарищем. Ее характер, знания влияли на все творчество Дали".
Председатель фонда "Гала — Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро добавил, что вместе с Галой "они развивали интеллектуальные, социальные проекты, которые опережали свое время". "Это же можно сказать и о феминизме, о котором они говорили уже в 1920-х годах", — уверен он.
Согласиться с куратором или составить собственное мнение можно на выставке, которая открыта до 25 марта.