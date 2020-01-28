Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"

"Мы хотели показать российской публике всего Дали, ведь мы знаем, что у вас он очень популярен", — рассказывает куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения его наследия Монсе Агер.

В Москву привезли живопись, рисунки, акварели и гравюры из фонда "Гала — Сальвадор Дали" и национального музея "Центр искусств королевы Софии".

Экспозиция организована по хронологическому принципу — от первых творческих поисков и экспериментов до поздних, вдохновленных классикой работ.