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Культура
2020-01-28T08:00+0300
https://ria.ru/20200128/1563940512.html
Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156392/35/1563923532_0:282:3071:2009_1036x0_80_0_0_1c2b381dec0719083926bedf74200913.jpg
РИА Новости

Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"

08:00 28.01.2020
2625
Сальвадор Дали не только сюрреалист. Почти 200 работ знаменитого испанца доказывают, что он еще маг, провокатор, влюбленный в себя, жену и искусство. О том, каким импрессионистом был Сальвадор, почему итальянцы не приняли его версию "Божественной комедии" и ради чего обязательно надо идти в Манеж, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Мы хотели показать российской публике всего Дали, ведь мы знаем, что у вас он очень популярен", — рассказывает куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения его наследия Монсе Агер.

В Москву привезли живопись, рисунки, акварели и гравюры из фонда "Гала — Сальвадор Дали" и национального музея "Центр искусств королевы Софии".

Экспозиция организована по хронологическому принципу — от первых творческих поисков и экспериментов до поздних, вдохновленных классикой работ.

Посетитель на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
1 из 8

"Мы хотели показать российской публике всего Дали, ведь мы знаем, что у вас он очень популярен", — рассказывает куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения его наследия Монсе Агер.

В Москву привезли живопись, рисунки, акварели и гравюры из фонда "Гала — Сальвадор Дали" и национального музея "Центр искусств королевы Софии".

Экспозиция организована по хронологическому принципу — от первых творческих поисков и экспериментов до поздних, вдохновленных классикой работ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам научного консультанта проекта Александры Даниловой, Дали — это загадка. "Не знаю, есть ли люди, которые до конца поняли, что он был за человек, — призналась собеседница агентства. — Он был очень сложным, переменчивым. Эта экспозиция тем и хороша, что представляет нам Дали не какого-то одного, а удивительно разнообразного".

Именно такой аспект и делает выставку интересной: Дали предстает обычным человеком со своими слабостями (например, наглядно показана его любовь к рисованию мух и фобия кузнечиков), а не недосягаемым гением.

Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
2 из 8

По словам научного консультанта проекта Александры Даниловой, Дали — это загадка. "Не знаю, есть ли люди, которые до конца поняли, что он был за человек, — призналась собеседница агентства. — Он был очень сложным, переменчивым. Эта экспозиция тем и хороша, что представляет нам Дали не какого-то одного, а удивительно разнообразного".

Именно такой аспект и делает выставку интересной: Дали предстает обычным человеком со своими слабостями (например, наглядно показана его любовь к рисованию мух и фобия кузнечиков), а не недосягаемым гением.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открывают выставку импрессионистские юношеские пейзажи 1910-х. Они размещены в зале с синими стенами, что выгодно подчеркивает их палитру.

Интересно, что с тех пор и на протяжении всей жизни Дали возвращался к пейзажам окрестностей Кадакеса, где рос в доме бабушки и дедушки, а потом всегда проводил лето.

Посетители на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
3 из 8

Открывают выставку импрессионистские юношеские пейзажи 1910-х. Они размещены в зале с синими стенами, что выгодно подчеркивает их палитру.

Интересно, что с тех пор и на протяжении всей жизни Дали возвращался к пейзажам окрестностей Кадакеса, где рос в доме бабушки и дедушки, а потом всегда проводил лето.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За импрессионистическим периодом последовали кубистический, футуристический.

"Интересны его первые протосюрреалистические работы, в которых прослеживается влияние испанской метафизики. Здесь заметны влияние Хуана Гриса (один из основоположников кубизма. — Прим. ред.) и параллели в творчестве с Хуаном Миро", — продолжает Данилова.

Кстати, под впечатлением от Миро написаны абстрактные "Четыре жены рыбаков в Кадакесе", представленные на выставке.

Посетительница у картины Четыре жены рыбаков в Кадакесе на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
4 из 8

За импрессионистическим периодом последовали кубистический, футуристический.

"Интересны его первые протосюрреалистические работы, в которых прослеживается влияние испанской метафизики. Здесь заметны влияние Хуана Гриса (один из основоположников кубизма. — Прим. ред.) и параллели в творчестве с Хуаном Миро", — продолжает Данилова.

Кстати, под впечатлением от Миро написаны абстрактные "Четыре жены рыбаков в Кадакесе", представленные на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В залах очень темно, акцент — на работах, самый светлый, в прямом смысле, раздел посвящен "Божественной комедии". К 700-летию Данте Алигьери Дали сделал серию графических работ в сложной технике — смешанная акварель, гуашь, перо.

"Серию тогда выставили в Риме, но экспозиция с треском провалилась. Дали раскритиковали за визуальный язык, — говорит Данилова. — Итальянская публика была не готова к такой трактовке своего национального достояния". То, что серия из 100 работ показана в Москве целиком, — значимое событие.

Посетитель на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
5 из 8

В залах очень темно, акцент — на работах, самый светлый, в прямом смысле, раздел посвящен "Божественной комедии". К 700-летию Данте Алигьери Дали сделал серию графических работ в сложной технике — смешанная акварель, гуашь, перо.

"Серию тогда выставили в Риме, но экспозиция с треском провалилась. Дали раскритиковали за визуальный язык, — говорит Данилова. — Итальянская публика была не готова к такой трактовке своего национального достояния". То, что серия из 100 работ показана в Москве целиком, — значимое событие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В России впервые экспонируется важнейшее для Дали произведение 1940-х годов — "Мягкий автопортрет с жареным беконом".

В этой работе, как отмечают организаторы выставки, заметно желание художника "избавиться от своей старой кожи" и обратиться к идеалам Возрождения.

"Дали был человеком, страстно желавшим бессмертия всему, что он любил, — объясняет председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. — Эти поиски нашли отражение в его живописи, в равной степени обращенной в прошлое человеческой культуры и в будущее".

Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
6 из 8

В России впервые экспонируется важнейшее для Дали произведение 1940-х годов — "Мягкий автопортрет с жареным беконом".

В этой работе, как отмечают организаторы выставки, заметно желание художника "избавиться от своей старой кожи" и обратиться к идеалам Возрождения.

"Дали был человеком, страстно желавшим бессмертия всему, что он любил, — объясняет председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. — Эти поиски нашли отражение в его живописи, в равной степени обращенной в прошлое человеческой культуры и в будущее".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Завершает выставку раздел с поздними работами художника, в которых он обращался к искусству "классики" и "старых мастеров". Это, например, "Рафаэлевская галлюцинация" 1979 года.

Тут Дали использует фактуру доски, превращая ее неровности в достоинства. По мере того как зритель разглядывает работу, проявляются части пейзажа, фигуры или стада овец. Полотно превращается в сюрреалистическое пространство.

Посетительница на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
7 из 8

Завершает выставку раздел с поздними работами художника, в которых он обращался к искусству "классики" и "старых мастеров". Это, например, "Рафаэлевская галлюцинация" 1979 года.

Тут Дали использует фактуру доски, превращая ее неровности в достоинства. По мере того как зритель разглядывает работу, проявляются части пейзажа, фигуры или стада овец. Полотно превращается в сюрреалистическое пространство.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

"Гала — единственная моя муза, мой гений и моя жизнь, без Галы я никто", — писал Дали о жене.

На выставке — ее портреты, а в подписях приводятся высказывания художника о своей модели.

Монсе Агер уверена, что Сальвадор и Гала были безумно влюблены: "Она была его музой и интеллектуальным товарищем. Ее характер, знания влияли на все творчество Дали".

Председатель фонда "Гала — Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро добавил, что вместе с Галой "они развивали интеллектуальные, социальные проекты, которые опережали свое время". "Это же можно сказать и о феминизме, о котором они говорили уже в 1920-х годах", — уверен он.

Согласиться с куратором или составить собственное мнение можно на выставке, которая открыта до 25 марта.

Посетитель на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
8 из 8

"Гала — единственная моя муза, мой гений и моя жизнь, без Галы я никто", — писал Дали о жене.

На выставке — ее портреты, а в подписях приводятся высказывания художника о своей модели.

Монсе Агер уверена, что Сальвадор и Гала были безумно влюблены: "Она была его музой и интеллектуальным товарищем. Ее характер, знания влияли на все творчество Дали".

Председатель фонда "Гала — Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро добавил, что вместе с Галой "они развивали интеллектуальные, социальные проекты, которые опережали свое время". "Это же можно сказать и о феминизме, о котором они говорили уже в 1920-х годах", — уверен он.

Согласиться с куратором или составить собственное мнение можно на выставке, которая открыта до 25 марта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КультураМанежВыставкиСальвадор Дали
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