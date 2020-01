Goldman Sachs планирует делать деньги на женщинах

Некоммерческое крыло Торговой палаты США, U. S. Chamber of Commerce Foundation (USCCF), не решилось озвучивать конкретные цифры, за которые нужно отвечать, но обнародовало результаты своего исследования, в рамках которого 36 процентов опрошенных компаний заявили, что привлекать в руководство представителей сексуальных меньшинств — правильное и благородное дело ( the right thing to do ).