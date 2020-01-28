Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T08:00+0300
https://ria.ru/20200128/1563931828.html
Goldman Sachs планирует делать деньги на женщинах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156393/24/1563932469_0:106:3072:1834_1036x0_80_0_0_6ecb2348cf112cb4ac52b32357d410fb.jpg
РИА Новости

Goldman Sachs планирует делать деньги на женщинах

08:00 28.01.2020
7452
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoЛоготип Goldman Sachs на Нью-Йоркской фондовой биржи
Логотип Goldman Sachs на Нью-Йоркской фондовой биржи
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Громкое заявление на Давосском форуме генерального директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона о том, что с 1 июля инвестбанк будет отказывать в проведении IPO стартапам, где в совете директоров нет хотя бы одной женщины или представителя сексуальных или национальных меньшинств, внесло в бизнес-сообщество серьезный раскол. По версии господина Соломона, наличие "разнообразных" директоров может в разы увеличить средний годовой рост цены акций инклюзивных компаний по сравнению с компаниями, которыми руководят исключительно белые мужчины традиционной ориентации.

В то время как одни уже начали считать свои будущие прибыли от внедрения гендерного, сексуального и расового разнообразия, другие начали задавать себе вопрос — почему Goldman Sachs, который уже больше сотни лет считается столпом Уолл-стрит и иконой сверхконсервативного инвестбанкинга, вдруг решил встать под знамена политических активистов различной окраски.

Возможно, дело в том, что 29 января 2020 года в Goldman Sachs состоится день инвестора, где, по мнению аналитиков, решится, будет ли вообще компания существовать в нынешнем виде.
Даже небольшое углубление в историю вопроса показывает, что ко дню инвестора Goldman Sachs накопил большое количество проблем, которые нужно срочно решать. Здесь и рекордные провалы по стоимости акций компании в 2016 и 2018 годах; и преследование со стороны Министерства юстиции США с обвинениями в совершении коррупционных сделок в Малайзии, что грозит многомиллиардными штрафами; и скандал с IPO "единорога" WeWork; и огромные расходы при запуске совместно с Apple кредитной карты Apple Card, которая к тому же автоматически выставляет мужчинам кредитные лимиты в 20 раз больше, чем женщинам — что уже инициировало расследование департамента финансовых услуг Нью-Йорка. А главное — прибыль банка по результатам IV квартала 2019 года упала на 24 процента.
Участники ЛГБТ-парада
25 января, 08:00
"Мужчина в платье — все равно мужчина". В чем опасно сомневаться в США
Очевидно, что все это не может не беспокоить существующих и потенциальных инвесторов, и банку Golden Sachs нужно убедить разнообразных финансовых управляющих, пенсионные фонды и частных акционеров, что в самом ближайшем будущем компании удастся выйти из финансового штопора и обеспечить стабильную прибыль.

Дэвид Соломон был назначен гендиректором Goldman Sachs не просто так. Он знает, куда и почему идут деньги и что в финансах эмоций больше, чем в латиноамериканском телесериале. И вполне оправданно, что он решил сделать ставку на Next Big Thing, а именно — "этичные инвестиции", которые на бумаге приносят больше прибыли, чем неэтичные.

Сам господин Соломон утверждает, что наличие женщин, нацменьшинств, геев и лесбиянок в совете директоров помогает цене акций стартапа за первый год в среднем вырасти на 44 процента по сравнению с 13 процентами роста в "обычных" компаниях. Откуда он взял эти цифры — не уточняется.
© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoГенеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон
Ему вторят эксперты Credit Suisse, которые утверждают, что добавление хотя бы одной женщины в руководство компании приводит к росту стоимости ее акций на 3,4 процента по сравнению с компаниями, где в руководстве одни мужчины. Еще лучше дело обстоит с гомосексуалистами: по данным швейцарских специалистов, компании, поддерживающие и стимулирующие гей-культуру, наслаждаются прибылью на десять — двадцать один процент больше, чем все остальные.
Некоммерческое крыло Торговой палаты США, U. S. Chamber of Commerce Foundation (USCCF), не решилось озвучивать конкретные цифры, за которые нужно отвечать, но обнародовало результаты своего исследования, в рамках которого 36 процентов опрошенных компаний заявили, что привлекать в руководство представителей сексуальных меньшинств — правильное и благородное дело (the right thing to do).
Мальчик с роботом в магазине игрушек Hamleys в Лондоне
24 июня 2019, 08:00
Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат
Очевидно, что нет ни одного инвестора или бизнесмена, который бы не захотел в одночасье увеличить свои прибыли в разы и стать лидером рынка, просто превратив совет директоров своей компании в образцовую выставку инклюзивности. Однако в топ-500 Fortune, не говоря уже о топ-50 или топ-10, мы не найдем ни одной компании, где совет директоров на сто процентов состоит из "разнообразных" представителей. Возможно, ответ на этот парадокс нам дадут научные данные, которые все же более объективны, чем заявления политически ангажированных организаций и отдельных личностей.
В частности, по результатам исследования, проведенного Гарвардским университетом и охватившим данные 1644 публичных компаний с 1998 по 2011 год, назначение женщины в совет директоров вызывало уменьшение рыночной стоимости компании в течение минимум двух лет. По мнению исследователей, инвесторы своими деньгами скорее не награждают, а наказывают компании, решившие поиграть в гендерное разнообразие. Характерно, что руководили исследованием две женщины.
Анализ более 140 научных исследований на тему влияния инклюзивности и разнообразия на финансовые результаты бизнеса, проведенное Американской академией менеджмента, показало отсутствие прямой корреляции между заигрыванием с политически заряженной аудиторией и прибылью компании.
В докладе, сделанном по результатам исследования, проведенного Университетом Пенсильвании, говорится прямо: "Вопреки первоначальной привлекательности аргумента о том, что гендерное разнообразие в руководстве улучшает финансовую эффективность компании, данные свидетельствуют об обратном".
Как показывает история и практика, изобрести очередную "волшебную таблетку" для инвесторов не так сложно, и это делалось успешно и много раз.
Гей-парад
2 сентября 2019, 08:00
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Можно вспомнить блокчейн-истерию, которая обещала всеобщее благоденствие для всех в течение пары лет. Итог: только за 2019 год обанкротилось 70 крипто-хедж-фондов.
Можно вспомнить красивый массовый исход институциональных инвесторов из нефти, угля и газа, вызванный всеобщим климатическим медиапомешательством на фоне заключения Парижских соглашений, в частности — триллионного Норвежского пенсионного фонда, за которым последовали инвесторы, суммарно управляющие 11 триллионами долларов.
Однако же реальный бизнес идет своим чередом, и на данный момент акции той же Chevron рекомендуются на ведущих инвестиционных площадках как strong buy, а акции Royal Dutch Shell за последние четыре года выросли на 46 процентов.

Можно также вспомнить "зеленое безумие", охватившее инвесторов, которые массово возжелали вложить свои средства в компании и проекты, помогающие природе и не приносящие вреда климату. На этой волне в 2013 году было проведено специальное исследование, которое показало, что любящие природу и социальную справедливость компании в среднем опережают остальных на 4,8 процента в год.

Сейчас, однако, представители крупнейших инвестфондов говорят уже немного другие вещи. В частности, Гарет Чалк, представитель Blackstone Partners (545 миллиардов долларов под управлением), терпеливо объясняет природолюбивым клиентам, которых в портфеле компании не менее трети, что "по сравнению с традиционными инвестиционными портфелями (читай — с нефтью, углем и газом) возврат на инвестиции (в так называемых sustainable-компаниях) может быть преувеличен, а прибыли могут ходить вверх и вниз. Люди должны это понять и быть готовыми выдержать дорогу с рытвинами и ухабами".
Иначе говоря, никто ничего не обещал, и вообще с прибылями все может быть не очень хорошо и даже плохо — но это на самом деле не важно, если посмотреть на погибающую планету.
Мало кто обратил на это внимание, но прямо на наших глазах разворачивается новый глобальный тренд: инвестиционные фонды и банки начинают психологически-информационную кампанию по изменению самого отношения инвесторов к цели своих инвестиций. Им говорится прямо и недвусмысленно: "Суть "капитализма стейкхолдеров" такова: если компании продолжат ставить узколобую, быструю прибыль выше всего остального, а не видеть свои компании как действующие лица во взаимозависимой системе из акционеров, общества и всей планеты, они будут отвечать за ужасающие последствия излишних выбросов, производства отходов и имущественного неравенства — и их прибыли в процессе также попадут под удар".
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
14 декабря 2019, 08:00
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Другими словами, новой Большой Идеей для инвесторов является мысль: от бизнеса больше не требуется прибыль, а требуются в первую очередь сострадание, ответственность, сексуальная толерантность и гендерное разнообразие, и судить о результатах нужно теперь именно по этим критериям.
Если Дэвиду Соломону удастся убедить в правильности и безальтернативности этого подхода своих инвесторов — то волки с Уолл-стрит вслед за ним начнут массово переодеваться в овец, чтобы также оправдать свои промахи и ошибки в стратегиях.
Многие критикуют российскую экономическую политику как ультраконсервативную и отсталую. Мы согласны быть отсталыми, если под продвинутостью понимается принесение в жертву финансовых результатов и стабильного развития в пользу хайпа и очередных пузырей. Быть реалистами и консерваторами в мире сейчас не модно — но там, где идет игра вдолгую, разговоры о быстро меняющейся моде только вредят, и подтверждения тому мы видим каждый день.
2501932621
Обсудить 6
Министерство юстиции СШАСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Это касается не только бизнеса но творчества, лидерами должны быть таланты, а не назначенные по внешним половым признакам субъекты. В противном случае деградация неизбежна
28 января, 09:05
Андрей Дашков
2400000
Что и требовалось доказать. Вся эта вакханалия толерантности — просто бизнес, ничего личного.
28 января, 08:34
VersuM
1300100
Рекомендуем
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Американский грипп-убийца страшнее китайского
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
Украина — союзник, с которым никаких противников не надо
Нефтяной станок-качалка
Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть
Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
Грузия игнорирует советы американцев. Ответят ли они санкциями
Президент России Владимир Путин
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
Украинские военные в Широкино на востоке Украины
"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой
Активисты Greenpeace штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
Вы еще не знаете про климатических беженцев? Тогда они идут к вам
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
В лагере смерти печи остыли
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря советской армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Уборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России
На буровой станции Восток. В руках — чистейший озерный лед с глубины почти четыре километра
Сокровища ледовых куполов. Кто и за что сражается в Антарктиде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
03:55На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады
Лента новостейМолния