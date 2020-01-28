Goldman Sachs планирует делать деньги на женщинах

В то время как одни уже начали считать свои будущие прибыли от внедрения гендерного, сексуального и расового разнообразия, другие начали задавать себе вопрос — почему Goldman Sachs, который уже больше сотни лет считается столпом Уолл-стрит и иконой сверхконсервативного инвестбанкинга, вдруг решил встать под знамена политических активистов различной окраски.
Дэвид Соломон был назначен гендиректором Goldman Sachs не просто так. Он знает, куда и почему идут деньги и что в финансах эмоций больше, чем в латиноамериканском телесериале. И вполне оправданно, что он решил сделать ставку на Next Big Thing, а именно — "этичные инвестиции", которые на бумаге приносят больше прибыли, чем неэтичные.
Можно также вспомнить "зеленое безумие", охватившее инвесторов, которые массово возжелали вложить свои средства в компании и проекты, помогающие природе и не приносящие вреда климату. На этой волне в 2013 году было проведено специальное исследование, которое показало, что любящие природу и социальную справедливость компании в среднем опережают остальных на 4,8 процента в год.