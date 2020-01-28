Экспедиция в Антарктиду 1820 года

Антарктида – материк в южной полярной области Земли , целиком расположенный внутри Южного полярного круга. Ледниковый покров занимает почти весь материк. Лишь 0,3% площади свободно ото льда, где на поверхность выходят коренные породы в виде отдельных горных хребтов и скал или небольших прибрежных участков суши.

Антарктида была открыта последней и намного позже других континентов. Гипотеза о существовании богатой и плодородной земли в южных широтах планеты высказывалась еще древнегреческими мыслителями.

Попытки открыть шестой континент в районе южного полюса предпринимались неоднократно, но мореплавателям не удавалось обнаружить материк. Неудача постигла и известного английского исследователя Джеймса Кука , который в 1772-1775 годах на двух парусных судах совершил кругосветное плавание в высоких широтах Южного полушария, чтобы выяснить, существует ли в этом районе загадочная земля. После возвращения он написал: "Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах и отверг возможность существования материка". Кук предположил, что континент если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, недоступных для плавания. Результаты его плавания почти на полвека остановили интерес к поиску шестого континента планеты.

Начало XIX века ознаменовалось бурным ростом российского мореплавания. Корабли российского флота совершили ряд кругосветных путешествий. Эти экспедиции обогатили мировую науку крупнейшими географическими открытиями, в особенности в Тихом океане.

Однако огромные пространства трех океанов (Тихого, Индийского и Атлантического) к югу от Южного полярного круга, все еще оставались неизученными . Не выяснен был вопрос и о существовании Южного материка.

В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых Василия Головнина, Ивана Крузенштерна и других приняло решение о проведении научно-исследовательской экспедиции в южнополярные воды с целью поиска неведомой земли. Для участия в этой ней было выделено два шлюпа – "Восток" под командованием участника первого кругосветного плавания российских кораблей в 1803-1806 годах капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и "Мирный", командиром которого был назначен лейтенант Михаил Лазарев. Руководство экспедицией возложили на старшего по званию и опыту службы Беллинсгаузена. Экипаж "Востока" состоял из 117 человек, а "Мирного" – из 73 моряков.

Это была первая крупная морская экспедиция , предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства. Перед российскими моряками с самого начала была поставлена задача проникнуть как можно дальше на юг с целью точного ответа на вопрос о наличии или отсутствии южного континента. Во время путешествия предписывалось производить астрономические определения, вести наблюдения за гидрометеорологическими и природными явлениями в районах плавания. При открытии новых земель требовалось их тщательно обследовать и наносить на карту.

В июле 1819 года после длительной и очень тщательной подготовки "Восток" и "Мирный" вышли из Кронштадта. Через десять дней они достигли Копенгагена (Дания) и после кратковременной стоянки на рейде направились в Северное море в Англию. В крупном английском порту Портсмуте Беллинсгаузен задержался почти на месяц, приобретая недостающие навигационные приборы. В начале осени корабли покинули Портсмут и взяли курс через Атлантический океан к берегам Бразилии. 27 сентября (15 сентября по старому стилю) они прибыли к острову Тенерифе (Канарские острова), где запаслись провизией и водой. После четырехдневной стоянки корабли покинули остров и взяли курс на юг. 30 октября (18 октября по старому стилю) они пересекли экватор, а 14 ноября (2 ноября по старому стилю), переплыв Атлантический океан с востока на запад, вошли на рейд Рио-де-Жанейро (столица Бразилии), где простояли 20 дней. За это время на кораблях был произведен необходимый ремонт и пополнены запасы.

4 декабря (22 ноября по старому стилю) шлюпы покинули Бразилию и отправились к острову Южный Георгий. Плавание в южнополярных водах проходило в чрезвычайно тяжелых условиях: среди ледяных полей, при частых туманах и штормах. 27 декабря (15 декабря по старому стилю) недалеко от острова Южный Георгий участники экспедиции обнаружили не обозначенный на карте небольшой остров, который назвали в честь одного из офицеров лейтенанта Михаила Анненкова. Корабли, пройдя вдоль южного берега острова Южный Георгий, нанесли его на карту, причем ряд географических пунктов получил русские наименования в честь участников экспедиции. Беллинсгаузену удалось сделать довольно подробную опись острова Южный Георгий.

Дальше корабли взяли курс на юго-восток, к Сандвичевым островам. На четвертые сутки плавания им встретился первый айсберг. В дальнейшем льдины помогали мореплавателям пополнять запасы пресной воды. В растопленном льду не было ни горечи, ни соли.

По пути к Сандвичевым островам, Фаддей Беллинсгаузен открыл три острова и назвал их: Высокий, Лескова и Завадовского, а все вместе островами маркиза де-Траверсе, в честь морского министра. Продвигаясь все дальше на юг, корабли вскоре снова встретили небольшую группу неизвестных скалистых островов, которые назвали островами Сретения. Затем экспедиция подошла к открытым английским исследователем Джемсом Куком Сандвичевым островам. Выяснилось, что Кук принял архипелаг за один большой остров. Эту ошибку русские моряки исправили на карте. Всю группу открытых островов Беллинсгаузен назвал Южными Сандвичевыми островами.

Несмотря на затирание кораблей льдами, они продолжали движение на юг . 27 января (15 января по старому стилю) 1820 года "Восток" и "Мирный" впервые пересекли Южный полярный круг. Продолжая движение на юг, мореплаватели вскоре заметили блестящую полосу высоких льдов, которую вначале приняли за облака. Но когда туман рассеялся, стало ясно, что перед кораблями предстал берег бугристых нагромождений льдов.

28 января (16 января по старому стилю) 1820 года шлюпы Беллинсгаузена и Лазарева подошли к неизвестному ледяному массиву в районе, который через более100 лет был назван Берегом Принцессы Марты (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена). Позже, много лет спустя, именно 28 января (16 января по старому стилю) стали считать днем открытия Антарктиды.

В дальнейшем шлюпы, продолжая плыть вдоль выступавшего к северу ледяного барьера, вышли в Индийский океан. 2 февраля (21 января по старому стилю) Беллинсгаузен вторично увидел ледяные берега. После этого корабли снова повернули на юг и плыли в этом направлении, пока не выбрались на чистую воду, а затем Беллинсгаузен вновь отдал распоряжение изменить курс.

17 и 18 февраля (5 и 6 февраля по старому стилю) 1820 года шлюпы подошли почти вплотную к берегу Антарктиды, но из-за снежной погоды мореплаватели не смогли его хорошо рассмотреть. Это позволило Беллинсгаузену и Лазареву сделать вывод, что перед ними находится "льдинный материк".

Упершись в непроходимые льды, корабли опять должны были вернуться в меньшие широты для дальнейшего движения на восток и новых попыток пробиться далее к югу. Продолжая эти попытки, шлюпы продвигались все далее на восток. Когда плавание у берегов материка из-за скопления льдов стало невозможным, корабли взяли курс на Порт-Джексон (ныне Сидней, Австралия), но разошлись для дальнейшего отдельного плавания, чтобы исследовать возможно большее пространство океана.

В марте 1820 года "Восток" бросил якорь в Порт-Джексоне. Через семь суток туда же благополучно прибыл и "Мирный". Отдохнув и исправив имевшиеся повреждения кораблей, экспедиция снова вышла в Тихий океан.

Возвратившись в Порт-Джексон, шлюпы стали готовиться к новому тяжелому походу. В середине ноября 1820 года они покинули Австралию и вновь направились к Антарктиде, держась юго-восточного направления.

В этом плавании корабли три раза пересекали полярный круг. Они плыли на юг до тех пор, пока сплошные льды не преграждали им путь. После этого шлюпы поворачивали на север, но при малейшей возможности снова направлялись на юг. Они обогнули Антарктиду со стороны Тихого океана. Пробиваясь сквозь льды, корабли в январе 1821 года обнаружили высокие берега острова, расположенного у побережья Южного континента. Открытый остров был назван именем создателя русского флота Петра Первого. Спустя неделю экспедиция обнаружила берег с высокой горой . Моряки на него не высаживались, они лишь издалека видели покрытые снегом горы и белоснежные скалы, признанные земной твердью, которую Беллинсгаузен назвал Землей Александра I. Это был берег Антарктиды. Сами же воды, омывающие эту землю и остров Петра I, позже были названы морем Беллинсгаузена.

Завершая путешествие, экспедиция в меньших широтах подробно обследовала Южные Шетландские острова, о которых прежде было известно лишь то, что англичанин Вильям Смит наблюдал их в 1818 году . Эти острова отсутствовали на навигационных картах, поэтому участники экспедиции описали их. По предложению Беллинсгаузена им были присвоены имена исторических мест, прославивших русское оружие в Отечественной войне 1812 года. Впоследствии оказалось, что эти острова, уже были описаны в 1820 году британской экспедицией.

Выполнив работы по съемке южного побережья Южных Шетландских островов, мореплаватели были вынуждены срочно уходить на север: с каждым днем усиливалась течь в потрепанных штормами кораблях. Беллинсгаузен направил их в Рио-де-Жанейро. После ремонта в Бразилии шлюпы "Восток" и "Мирный" 6 августа (24 июля по старому стилю) 1821 года возвратились в Кронштадт.

Участники экспедиции пробыли в плавании 751 день , прошли более 92 тысяч километров. Плавание проходило в тяжелейших, экстремальных условиях, когда каждый день мог закончиться гибелью всей экспедиции. Тем не менее, за более чем двухлетний срок погибло всего три человека, причем не по вине руководителей экспедиции, которые делали все для обеспечения безопасности и здоровья ее участников. Во время нее двое погибли из-за несчастных случая, а один из-за хронического заболевания, открывшегося в пути.

Во время экспедиции были открыты 29 островов , в том числе два в Антарктике, восемь – в южном умеренном поясе и 19 – в жарком поясе, а также один коралловый риф. Во время плавания проводились систематические наблюдения за температурой воздуха и океана, давлением воздуха; были собраны ценные этнографические, зоологические и ботанические коллекции, оставлены описания народов Полинезии и др.

Собранные ею научные материалы дали возможность составить первое представление об Антарктиде.

Русские моряки не только открыли огромный материк, расположенный вокруг Южного полюса, но и провели важнейшие исследования в области океанографии. Эта отрасль науки в то время только зарождалась. Открытия экспедиции оказались крупным достижением русской и мировой географической науки того времени.

Вплотную Антарктикой заинтересовались позднее, в XX веке, после ряда экспедиций вглубь континента, в ходе которых человек впервые посетил Южный полюс (экспедиция норвежского полярного исследователя Рауля Амундсена, 1911-1912 годы) и нанес на карту внутренние районы материка.

С середины XX века в Антарктиде обосновались постоянные научные экспедиции многих стран.