На Урале сотрудники прачечной и пищеблока больницы объявили забастовку

"Действительно, объявили забастовку на данный момент пока сотрудники прачечной и пищеблока, потому что там совершенно отвратительные условия. Там все в плесени, в грязи – полная разруха. Хотя город находится всего в 100 километрах от Екатеринбурга – одного из крупнейших городов России. Там (в больнице) биологические жидкости и продукты для пациентов перевозятся в одном транспорте. Одноразовые простыни, на которых перевозят трупы, потом стирают и кладут под пациентов - и так по кругу", - сказал собеседник агентства.