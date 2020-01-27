На Урале сотрудники прачечной и пищеблока больницы объявили забастовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники прачечной и пищеблока Богдановической центральной районной больницы в Свердловской области объявили забастовку из-за ужасных условий труда, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов, его слова, тем временем, опровергают в региональном минздраве.
"Действительно, объявили забастовку на данный момент пока сотрудники прачечной и пищеблока, потому что там совершенно отвратительные условия. Там все в плесени, в грязи – полная разруха. Хотя город находится всего в 100 километрах от Екатеринбурга – одного из крупнейших городов России. Там (в больнице) биологические жидкости и продукты для пациентов перевозятся в одном транспорте. Одноразовые простыни, на которых перевозят трупы, потом стирают и кладут под пациентов - и так по кругу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прачечную собираются закрыть и вещи стирать в другой больнице, а это запрещено по закону, потому что в больнице есть инфекционное отделение. Вещи из инфекционной больницы возить куда-то еще нельзя, так как инфекция будет распространяться.
Коновалов уточнил, что пока в больнице бастуют около 15 сотрудников, отметив, что к ним могут присоединиться и медицинские работники, недовольные условиями оплаты труда.
В то же время пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков заявил, что в очередной раз совершаются попытки дестабилизировать ситуацию в Богдановической больнице извне.
"Медицинское учреждение работает стабильно: врачи ведут прием по графику, оказывается вся необходимая медицинская помощь как стационарным, так и амбулаторным больным. К сожалению, некоторые борцы за правду не могут не врать", - написал Шестаков на своей странице в Facebook.