Медведев надеется на гармонию исполнительной власти и законодателей

"Это банальная вещь, но она абсолютно справедливая - я говорил сегодня и с председателем правительства на эту тему - мы привыкли к тому, что любая инициатива, которую правительство продвигает, она в целом получает благосклонный отклик со стороны законодательных органов, партии. Но так было не всегда: кто постарше, помнят, как все это проходило в 90-е годы", - сказал Медведев.