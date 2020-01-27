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Медведев надеется на гармонию исполнительной власти и законодателей
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РИА Новости

Медведев надеется на гармонию исполнительной власти и законодателей

19:43 27.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Органы исполнительной власти в России работают в гармонии с законодательными структурами и политическими силами, это нужно ценить и продолжать работу в том же ключе, заявил председатель партии "Единая Россия", экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Завершая заседание бюро высшего совета ЕР, которое состоялось в понедельник, он поблагодарил участников и выразил надежду на регулярный диалог между партийными активистами и коллегами из правительства.
"Это банальная вещь, но она абсолютно справедливая - я говорил сегодня и с председателем правительства на эту тему - мы привыкли к тому, что любая инициатива, которую правительство продвигает, она в целом получает благосклонный отклик со стороны законодательных органов, партии. Но так было не всегда: кто постарше, помнят, как все это проходило в 90-е годы", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что нынешнее положение дел следует ценить. Бывший глава кабмина и лидер партии рассчитывает, что взаимодействие будет продолжаться в том же ключе.
"Это нужно ценить и исполнительной власти, я всегда об этом говорил, когда занимался этими вопросами. С другой стороны, ценить политическим силам, законодательным структурам - что мы с вами работаем в такой гармонии, выполняя решения, принятые президентом, и развивая нашу страну. Надеюсь, что в таком же ключе мы эту работу и продолжим", - заключил председатель партии.
Дмитрий Медведев
Вчера, 17:42
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