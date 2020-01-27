В Подмосковье планируют перевести документы в цифровой вид

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму госсовета. Оно было посвящено цифровой экономике, сообщил телеканал "360".
В заседании приняли участие руководитель группы и губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр цифрового развития Максут Шадаев и помощник президента России Игорь Левитин.
Обсуждалась цифровая трансформация в различных сферах – медицине, образовании, строительстве. В частности, речь шла о внедрении цифровой системы документооборота. Так, бумажные справки, копии и выписки уйдут в историю, все документы переведут в цифровой вид. Вместе с ними преобразуют и услуги, для которых нужны эти бумаги. Так проходит цифровая трансформация.
"Очень многое сейчас упрощается. Все то, что мы с вами обсуждали, препоны, барьеры, которые стоят на пути цифровизации, я думаю, что вот такими совместными усилиями с правительством мы успешно преодолеем", – обозначил Воробьев.
В свою очередь Максут Шадаев заметил, что у государства столько данных, что большую часть услуг можно будет оказывать без прямого обращения.
"Условно – в проактивном режиме", – отметил глава ведомства.