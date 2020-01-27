В Подмосковье планируют перевести документы в цифровой вид

Обсуждалась цифровая трансформация в различных сферах – медицине, образовании, строительстве. В частности, речь шла о внедрении цифровой системы документооборота. Так, бумажные справки, копии и выписки уйдут в историю, все документы переведут в цифровой вид. Вместе с ними преобразуют и услуги, для которых нужны эти бумаги. Так проходит цифровая трансформация.