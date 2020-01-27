Грызлов призвал усилить работу ЕР и правительства по развитию регионов

"Та информация о ситуации в регионах, которая у нас в партии есть, та региональная экспертиза, которая у нас есть сейчас, должна быть обработана и обобщена достаточно быстро. Нельзя затягивать эту работу, потому что мы знаем, что правительство, формируя предложения по реализации инициатив послания, уже активно готовит и поправки в действующий федеральный бюджет, и уточнения по реализации национальных целей развития, национальных проектов, государственных программ", - сказал Грызлов.