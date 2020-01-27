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Грызлов призвал усилить работу ЕР и правительства по развитию регионов
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РИА Новости

Грызлов призвал усилить работу ЕР и правительства по развитию регионов

18:55 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна усилить работу с правительством РФ по развитию российских регионов, заявил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.
"Та информация о ситуации в регионах, которая у нас в партии есть, та региональная экспертиза, которая у нас есть сейчас, должна быть обработана и обобщена достаточно быстро. Нельзя затягивать эту работу, потому что мы знаем, что правительство, формируя предложения по реализации инициатив послания, уже активно готовит и поправки в действующий федеральный бюджет, и уточнения по реализации национальных целей развития, национальных проектов, государственных программ", - сказал Грызлов.
Борис Грызлов
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После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет правильно подумать о корректировке и дополнении Стратегии пространственного развития, уверен Грызлов. По его словам, надо сделать так, чтобы каждая территория "увидела себя в стратегии развития страны, в планах реализации каждого нацпроекта".
"При этом важно стимулировать диалог между представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, бизнеса, науки и образования из разных территорий в целях решения общих или сходных проблем", - заключил Грызлов.
Заседание бюро высшего совета ЕР проходит в понедельник в Москве под председательством Дмитрия Медведева.
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Единая РоссияПравительство РФБорис ГрызловРоссияПолитика
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