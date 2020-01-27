Воробьев ознакомится с заключением комиссии о помиловании Иссахар

Встреча между лидерами России и Израиля проходила на прошлой неделе в Иерусалиме. Тогда же состоялась личная беседа между Путиным и матерью девушки, в ходе которой российский президент заверил родственницу осужденной, что "всё будет хорошо". Сама Иссахар видела сюжет об этой встрече по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.