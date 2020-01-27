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Воробьев ознакомится с заключением комиссии о помиловании Иссахар
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РИА Новости

Воробьев ознакомится с заключением комиссии о помиловании Иссахар

18:40 27.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник утром ознакомится с заключением комиссии, которая посчитала целесообразным помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщила РИА Новости зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
Ранее стало известно, что комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар. За это решение проголосовали единогласно.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
23 января, 23:47
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
"Губернатор Воробьев завтра утром ознакомится с заключением", - сказала Семенова.
В воскресенье Иссахар через администрацию СИЗО подала в письменном виде ходатайство о помиловании. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
23 января, 15:16
Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой
Встреча между лидерами России и Израиля проходила на прошлой неделе в Иерусалиме. Тогда же состоялась личная беседа между Путиным и матерью девушки, в ходе которой российский президент заверил родственницу осужденной, что "всё будет хорошо". Сама Иссахар видела сюжет об этой встрече по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
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Наама ИссахарРеувен РивлинТатьяна МоскальковаАндрей ВоробьевВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМосковская областьШереметьево (аэропорт)Общество
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