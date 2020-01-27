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В Чехии госпитализировали человека с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Чехии госпитализировали человека с подозрением на коронавирус

18:38 27.01.2020 (обновлено: 18:41 27.01.2020)
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. Два человека были госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса в понедельник в Чехии - в больницах Праги и города Кромержиж на востоке республики, у одного из них диагноз не подтвердился.
"В Праге у туристки из Бразилии проведенными анализами наличие коронавируса не подтверждено", - сообщила журналистам Кристина Германнова, представитель больницы Na Bulovce, в которой находилась женщина.
Итоги тестов у пациента, обратившегося к врачам с высокой температурой в Кромержиже, станут известны в понедельник вечером.
"У 39-летнего пациента высокая температура, он вернулся из Китая 14 дней назад, путешествовал там самостоятельно. Поскольку в больнице в Кромержиже нет необходимого для тестов на коронавирус оборудования, мужчина был перевезен в больницу соседнего города Угерске-Градиште. Вечером должны быть готовы результаты обследования", - заявил журналистам гейтман (глава) Злинского края Йиржи Чунек.
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