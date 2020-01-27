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Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи
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РИА Новости

Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи

18:27 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, оставивший в аэропорту Шереметьево своих детей, а затем улетевший в Ростов-на-Дону, неоднократно оставлял детей в центе социальной помощи, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция вела его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
"Отец не раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении",- говорится в сообщении пресс-службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 11:09
Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваСледственный комитет РФХабаровскРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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