Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, оставивший в аэропорту Шереметьево своих детей, а затем улетевший в Ростов-на-Дону, неоднократно оставлял детей в центе социальной помощи, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция вела его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
"Отец не раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении",- говорится в сообщении пресс-службы.