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Володин и Роухани обсудили развитие отношений России и Ирана
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РИА Новости

Володин и Роухани обсудили развитие отношений России и Ирана

18:13 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Ирана Хасан Роухани на встрече в Тегеране обсудили вопросы развития российской-иранских отношений, сообщили журналистам в пресс-службе ГД.
Володин в понедельник провел в Тегеране заседание межпарламентской комиссии России и Ирана, а также встретился с иранским коллегой Али Лариджани.
"Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ Хасана Роухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Володин также рассказал Роухани об итогах заседания российско-иранской межпарламентской комиссии.
"На встрече также обсуждались вопросы развития отношений двух стран", - сообщил в пресс-службе Госдумы.
Сергей Рябков
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Хасан РоуханиАли ЛариджаниГосдума РФВячеслав ВолодинТегеран (город)РоссияИранВ мире
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