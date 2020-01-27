Володин и Роухани обсудили развитие отношений России и Ирана

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Ирана Хасан Роухани на встрече в Тегеране обсудили вопросы развития российской-иранских отношений, сообщили журналистам в пресс-службе ГД.
Володин в понедельник провел в Тегеране заседание межпарламентской комиссии России и Ирана, а также встретился с иранским коллегой Али Лариджани.
"Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ Хасана Роухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Володин также рассказал Роухани об итогах заседания российско-иранской межпарламентской комиссии.
"На встрече также обсуждались вопросы развития отношений двух стран", - сообщил в пресс-службе Госдумы.
20 января, 15:17Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов по ДНЯО