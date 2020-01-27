Грызлов призвал подключить общественников к мониторингу нацпроектов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Надо подключить общественные организации в российских регионах к мониторингу реализации нацпроектов, заявил председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
"Есть инициатива более активно подключить региональные и местные общественные профессиональные объединения к мониторингу реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития. Члены высшего совета ведут такую работу", - сказал Грызлов на заседании бюро высшего совета ЕР.
Он отметил, что для эффективной реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нужно не только проводить мониторинг, но и доводить результаты до граждан. В том числе, необходимо обеспечить информирование граждан о тех возможностях поддержки, которое предоставляет государство.