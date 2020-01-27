В Хорватии продолжают поиски второго пилота с упавшего вертолета

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Поиски второго члена экипажа упавшего в Поиски второго члена экипажа упавшего в Хорватии в Адриатическое море вертолета ВВС продолжаются, сообщило министерство обороны страны.

В понедельник в районе острова Зларин перед населенным пунктом Заблаче в Адриатическом море упал военный вертолет Kiowa Warrior ОН-58 D. На специальной пресс-конференции на базе ВВС Земуник под городом Задар начальник хорватского генштаба генерал Мирко Шундов сообщил, что вертолет выполнял полет в паре с другим и вечером в понедельник должен был участвовать в учениях спецподразделений.

По словам командующего ВВС бригадного генерала Михаела Крижанеца, вертолет под номером 327 был произведен в 2011 году, его налет составлял 520 часов. Падение произошло с малой высоты над Зларинским каналом, второй вертолет после этого остался в воздухе и позвал на помощь.

"Тело из воды достали рыбаки с ближайших судов, доставили его на берег, но реанимация не дала результатов. Надеемся, что второй пилот еще может быть жив, военные катера и водолазы продолжают поиски. Упавший вертолет лежит на дне на глубине 30 метров", - сообщил бригадный генерал на пресс-конференции. Трансляцию вело национальное телевидение.

Имена погибшего и второго пилотов командование пока не раскрывает.