Пресс-конференция главного внештатного онколога Минздрава РФ А.Каприна

3 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрея КАПРИНА, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля.
В рамках мероприятия речь пойдет о причинах роста онкологических болезней в России и мире, о профилактике и ранней диагностике, о современных препаратах и технологиях, о новых возможностях воздействия на уровень заболеваемости через диспансеризацию населения (7 скрининговых программ).
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В рамках мероприятия речь пойдет о причинах роста онкологических болезней в России и мире, о профилактике и ранней диагностике, о современных препаратах и технологиях, о новых возможностях воздействия на уровень заболеваемости через диспансеризацию населения (7 скрининговых программ).
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/