Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с предложением внести изменения в статью Конституции РФ, которая обязывает Федеральное собрание собираться для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств.
С предложением убрать из конституции пункт о выступлениях зарубежных лидеров в парламенте ранее выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправке в конституцию, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Спортсмен пояснил, что считает такую норму архаичной, потому что сейчас "каждый житель нашей страны уверен в полной ее независимости от внешних решений", "ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций с нашим президентом". Позже Бурлаков уточнил журналистам, что иностранных лидеров всё-таки можно заслушивать, но не таким большим составом.
"Надо выловить какие-то такие узкие места ... как сотая статья Конституции, которая обязывает Федеральное собрание собираться для того, чтобы заслушивать лидера иностранного государства. Абсолютно непонятная часть Конституции", - сказал политолог Марат Баширов.
В свою очередь директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также отметил, что эта статья в конституции на протяжении многих лет представляла собой довольно сомнительный элемент для российского законодательства, аналоги сложно найти в законодательных актах других суверенных государств.
"Безусловно, само по себе с юридической точки зрения, это уменьшало суверенитет нашей страны. И то, что мы исправляем вот эту ... страницу нашего прошлого, это можно только приветствовать", - уточнил он.