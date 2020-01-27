Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции

С предложением убрать из конституции пункт о выступлениях зарубежных лидеров в парламенте ранее выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправке в конституцию, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Спортсмен пояснил, что считает такую норму архаичной, потому что сейчас "каждый житель нашей страны уверен в полной ее независимости от внешних решений", "ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций с нашим президентом". Позже Бурлаков уточнил журналистам, что иностранных лидеров всё-таки можно заслушивать, но не таким большим составом.