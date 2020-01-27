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Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции
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РИА Новости

Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции

17:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с предложением внести изменения в статью Конституции РФ, которая обязывает Федеральное собрание собираться для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств.
С предложением убрать из конституции пункт о выступлениях зарубежных лидеров в парламенте ранее выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправке в конституцию, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Спортсмен пояснил, что считает такую норму архаичной, потому что сейчас "каждый житель нашей страны уверен в полной ее независимости от внешних решений", "ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций с нашим президентом". Позже Бурлаков уточнил журналистам, что иностранных лидеров всё-таки можно заслушивать, но не таким большим составом.
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"Надо выловить какие-то такие узкие места ... как сотая статья Конституции, которая обязывает Федеральное собрание собираться для того, чтобы заслушивать лидера иностранного государства. Абсолютно непонятная часть Конституции", - сказал политолог Марат Баширов.
В свою очередь директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также отметил, что эта статья в конституции на протяжении многих лет представляла собой довольно сомнительный элемент для российского законодательства, аналоги сложно найти в законодательных актах других суверенных государств.
"Безусловно, само по себе с юридической точки зрения, это уменьшало суверенитет нашей страны. И то, что мы исправляем вот эту ... страницу нашего прошлого, это можно только приветствовать", - уточнил он.
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