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Спасатели спустили с Эльбруса попросивших помощи альпинистов из Греции
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РИА Новости

Спасатели спустили с Эльбруса попросивших помощи альпинистов из Греции

17:13 27.01.2020 (обновлено: 17:36 27.01.2020)
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© Фото : ГУМЧС РФ по Кабардино-БалкарииАльпинисты из Греции, запросившие помощь во время восхождения на Эльбрус
Альпинисты из Греции, запросившие помощь во время восхождения на Эльбрус
© Фото : ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса двух альпинистов из Греции, которые запросили помощь во время восхождения, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что днем в понедельник находившиеся на Эльбрусе на высоте 5200 метров двое альпинистов из Греции попросили о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни. На помощь спортсменам выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали двух альпинистов 1989 и 1962 годов рождения на поляну Азау, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.
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ТуризмНовости - ТуризмЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС РФГрецияПроисшествия
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