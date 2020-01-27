Спасатели спустили с Эльбруса попросивших помощи альпинистов из Греции

НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса двух альпинистов из Греции, которые запросили помощь во время восхождения, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что днем в понедельник находившиеся на Эльбрусе на высоте 5200 метров двое альпинистов из Греции попросили о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни. На помощь спортсменам выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали двух альпинистов 1989 и 1962 годов рождения на поляну Азау, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.
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