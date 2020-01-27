Спасатели спустили с Эльбруса попросивших помощи альпинистов из Греции

Ранее сообщалось, что днем в понедельник находившиеся на Эльбрусе на высоте 5200 метров двое альпинистов из Греции попросили о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни. На помощь спортсменам выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.