Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ

"Грустно, что украинская делегация не сделала выводов из ошибок прошлого и вернулась опять с негативной повесткой. Единственное, что привезла украинская делегация на эту сессию - это оспаривание полномочий РФ. Нет ни одного другого вопроса, который бы был в багажнике, в чемодане, в портфеле украинской делегации от большинства на этой сессии. И это грустно", - заявила Левочкина во время общения с журналистами в Страсбурге. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".