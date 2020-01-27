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Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
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РИА Новости

Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ

17:01 27.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не сделала выводов и вернулись с негативной повесткой, заявила в понедельник депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду.

"Грустно, что украинская делегация не сделала выводов из ошибок прошлого и вернулась опять с негативной повесткой. Единственное, что привезла украинская делегация на эту сессию - это оспаривание полномочий РФ. Нет ни одного другого вопроса, который бы был в багажнике, в чемодане, в портфеле украинской делегации от большинства на этой сессии. И это грустно", - заявила Левочкина во время общения с журналистами в Страсбурге. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По ее словам, Совет Европы - это организация о правах человека, демократии и верховенстве права, а украинская делегация превращается в делегацию одного вопроса.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 15:02
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
В сентябре 2019 года Киев официально отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации. Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
23 января, 15:39Медиавойны
Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
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