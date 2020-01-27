Попова поручила исследовать биоматериалы при подозрении на коронавирус

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводить исследования биологических материалов от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Директору ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора обеспечить: проведение углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в документе.

Также центру вирусологии поручено оказывать практическую и методическую помощь региональным органам Роспотребнадзора в проведении лабораторной диагностики коронавирусной инфекции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.