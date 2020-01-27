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Попова поручила исследовать биоматериалы при подозрении на коронавирус
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РИА Новости

Попова поручила исследовать биоматериалы при подозрении на коронавирус

16:47 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант
Лаборант
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводить исследования биологических материалов от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Директору ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора обеспечить: проведение углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в документе.
Валерий Рязанский
Вчера, 16:39
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Также центру вирусологии поручено оказывать практическую и методическую помощь региональным органам Роспотребнадзора в проведении лабораторной диагностики коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияУханьОбщество
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