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В севастопольском вузе назвали причину госпитализации семи студентов
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РИА Новости

В севастопольском вузе назвали причину госпитализации семи студентов

15:59 27.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ) с признаками пищевого отравления стала норовирусная инфекция, сообщили журналистам в вузе.
Семь студентов Института ядерной энергии и промышленности (входит в состав СевГУ) были госпитализированы в инфекционную больницу Севастополя 23 января с симптомами гастроэнтерита, спустя два дня два студента были выписаны.
"Сейчас на лечении остаются пятеро, все в удовлетворительном состоянии. На домашнем лечении зафиксированы ещё три случая: анализы всех обучающихся показали норовирусную инфекцию…, возбудителем острой кишечной инфекции стала РНК норовируса (патогенного для человека микроба)", - заявили в вузе, отметив, что студенты идут на поправку.
В общежитии № 6, где проживали студенты, пройдет дезинфекция, говорится в сообщении.
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