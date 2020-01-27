В Болгарии полиция применила перечный газ против манифестантов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в болгарской столице Софии, где полиция применила перечный газ против манифестантов, требующих отставки правительства в связи с кризисом в сфере водоснабжения, сообщает Более 30 человек пострадали в болгарской столице Софии, где полиция применила перечный газ против манифестантов, требующих отставки правительства в связи с кризисом в сфере водоснабжения, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на медиков.

С конца года в ряде районов Болгарии наблюдается проблемы с подачей воды для населения. Особенно остро кризис дни коснулся города Перник на западе страны. Болгарская партия социалистов в связи с этим неделю назад внесла в Народное собрание (парламент) вопрос о вотуме недоверия правительству.

В понедельник митингующие, требующие отставки правительства, собрались перед зданием министерства регионального развития и попытались взять его штурмом. Чтобы сдержать натиск полицейские применили перечный газ. В ответ протестующие начали кидать в здание бутылки с минеральной водой и жестяные банки.

К месту конфликта прибыли шесть машин скорой помощи, часть пострадавших была доставлена в больницу.