Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T15:48+0300
https://ria.ru/20200127/1563928737.html
В Болгарии полиция применила перечный газ против манифестантов
https://cdn22.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:449:1562:1328_1036x0_80_0_0_6582d8edd056b36e425450b4281b0fac.jpg
РИА Новости

В Болгарии полиция применила перечный газ против манифестантов

15:48 27.01.2020
402
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в болгарской столице Софии, где полиция применила перечный газ против манифестантов, требующих отставки правительства в связи с кризисом в сфере водоснабжения, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на медиков.
С конца года в ряде районов Болгарии наблюдается проблемы с подачей воды для населения. Особенно остро кризис дни коснулся города Перник на западе страны. Болгарская партия социалистов в связи с этим неделю назад внесла в Народное собрание (парламент) вопрос о вотуме недоверия правительству.
В понедельник митингующие, требующие отставки правительства, собрались перед зданием министерства регионального развития и попытались взять его штурмом. Чтобы сдержать натиск полицейские применили перечный газ. В ответ протестующие начали кидать в здание бутылки с минеральной водой и жестяные банки.
К месту конфликта прибыли шесть машин скорой помощи, часть пострадавших была доставлена в больницу.
Скандал с питьевым кризисом уже привел к аресту и отставке министра по делам окружающей среды и водных ресурсов Нено Димова, которого обвиняют в преступной бесхозяйственности. -0-
Сотрудники болгарской полиции в здании суда в Софии
21 января, 17:31
В Болгарии экс-главу разведки обвинили в утечке секретной информации
1070011
Обсудить 0
София (город)В мире
Рекомендуем
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста
Здание Совета Европы в Страсбурге
Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Сотрудники МЧС
В центре Москвы грузовик провалился в ливневую канализацию
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Митинг оппозиции в Минске
Часть белорусской оппозиции выдвинет единого кандидата в президенты
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви
Машина патрульной полиции Украины
В Харькове на митинге против норм закона о госязыке произошли стычки
Здание Конституционного суда в Киеве
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния