Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви

РИМ, 27 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Римский фонтан Треви получит ограждение, которые позволит защитить его от вандалов и хулиганов, заявила мэр итальянской столицы Римский фонтан Треви получит ограждение, которые позволит защитить его от вандалов и хулиганов, заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи

"Речь идет об ограждении, похожем на те, что мы установили на многих других фонтанах Рима , от Фонтана черепах на Пьяцца-Маттеи до Фонтана четырех рек на Пьяцца Навона", - написала она в Facebook . Пост Раджи сопроводила фотографией Фонтана черепах, чаша которого окружена фигурной металлической решеткой высотой в полметра.

"Это решение, которое не закроет вид на фонтан Треви и позволит бросать монеты - традиционный ритуал "для любого, кто посещает наш город", - заявила мэр Рима.

По ее словам, ограждения вокруг одного из главных символов Вечного города даст возможность патрулям полиции уделять больше внимания охране порядка на всей прилегающей к фонтану площади, которую c 1 января вместе с другими крупными достопримечательностями освободили от прилавков с сувенирами. Таким образом власти Рима намерены бороться с нелегальными торговцами и обеспечить полноценный вид на самые известные места притяжения туристов.