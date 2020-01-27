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Туризм
2020-01-27T15:30+0300
https://ria.ru/20200127/1563927893.html
Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви
https://cdn24.img.ria.ru/images/152739/51/1527395176_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_cff48fe95c251a3ab919112b9af1cf0f.jpg
РИА Новости

Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви

15:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСтолица Италии – Рим. Фонтан Треви.
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
РИМ, 27 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Римский фонтан Треви получит ограждение, которые позволит защитить его от вандалов и хулиганов, заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.
"Речь идет об ограждении, похожем на те, что мы установили на многих других фонтанах Рима, от Фонтана черепах на Пьяцца-Маттеи до Фонтана четырех рек на Пьяцца Навона", - написала она в Facebook. Пост Раджи сопроводила фотографией Фонтана черепах, чаша которого окружена фигурной металлической решеткой высотой в полметра.
"Это решение, которое не закроет вид на фонтан Треви и позволит бросать монеты - традиционный ритуал "для любого, кто посещает наш город", - заявила мэр Рима.
По ее словам, ограждения вокруг одного из главных символов Вечного города даст возможность патрулям полиции уделять больше внимания охране порядка на всей прилегающей к фонтану площади, которую c 1 января вместе с другими крупными достопримечательностями освободили от прилавков с сувенирами. Таким образом власти Рима намерены бороться с нелегальными торговцами и обеспечить полноценный вид на самые известные места притяжения туристов.
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В июне прошлого года в Риме принят новый регламент полиции, определяющий правила поведения горожан и туристов. Они включают запрет на купание во всемирно известных фонтанах Вечного города, их "использование не по назначению". Теперь туристам нельзя сидеть и устраивать перекусы около памятников архитектуры, появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественном транспорте, а мужчины потеряли возможность ходить на публике с обнаженным торсом.
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