Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье

"Мы однозначно поддерживаем европейские перспективы Албании и всех государств Западных Балкан. Мы хотим, чтобы эти государства были присоединены к ЕС. Прежде всего мы хотим, чтобы на предстоящем Совете ЕС в марте мы достигли единства о начале переговоров о вступлении с Албанией, а также с Северной Македонией", - сказала Меркель журналистам.