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Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье
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РИА Новости

Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье

15:21 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Берлин хочет на саммите ЕС в марте достичь консенсуса о старте переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров с албанским премьер-министром и министром по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рамой.
"Мы однозначно поддерживаем европейские перспективы Албании и всех государств Западных Балкан. Мы хотим, чтобы эти государства были присоединены к ЕС. Прежде всего мы хотим, чтобы на предстоящем Совете ЕС в марте мы достигли единства о начале переговоров о вступлении с Албанией, а также с Северной Македонией", - сказала Меркель журналистам.
По словам Меркель, обе страны достигли значительных успехов на пути к старту переговоров о приеме в ЕС. Германия намерена "жестко работать над тем, чтобы в марте достичь желаемых результатов", добавила она.
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ЕвросоюзАнгела МеркельАлбанияСеверная МакедонияВ мире
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