Путин поручил рассчитать потребность в дополнительных местах в школах

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и региональным властям рассчитать потребность в дополнительных местах в школах в связи с увеличением числа детей школьного возраста, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"В связи с увеличением числа детей школьного возраста рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях", - говорится в поручении.
Отмечается, что при расчете следует принять во внимание необходимость эффективного использования современных технологий, существующей образовательной и иной инфраструктуры, для предоставления субъектам господдержки из федерального бюджета на создание дополнительных мест.
Доклад по исполнению этого поручения должен быть предоставлен до 31 марта.
Кроме того, президент дал властям регионов рекомендацию принять меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест в яслях и на создание в 2021 году в стране не менее 255 тысяч таких мест. Доклад по этому поручению также должен быть предоставлен до 31 марта.