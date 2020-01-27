Путин поручил рассчитать потребность в дополнительных местах в школах

Отмечается, что при расчете следует принять во внимание необходимость эффективного использования современных технологий, существующей образовательной и иной инфраструктуры, для предоставления субъектам господдержки из федерального бюджета на создание дополнительных мест.

Кроме того, президент дал властям регионов рекомендацию принять меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест в яслях и на создание в 2021 году в стране не менее 255 тысяч таких мест. Доклад по этому поручению также должен быть предоставлен до 31 марта.