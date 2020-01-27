В Москве проверят гостиницу "Останкино" из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посетителей гостиницы "Останкино" на северо-востоке Посетителей гостиницы "Останкино" на северо-востоке Москвы начали эвакуировать после получения анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации Пресненского, Хорошевского, Чертановского, Коптевского, Измайловского, Никулинского и Басманного судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Проверки также проводились на всех станциях московского метрополитена.

"Поступила угроза взрыва в гостинице "Останкино" на Ботанической улице", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на время проверки из торгового центра "Водный" на Головинском шоссе были эвакуированы более 2 тысяч человек, из МИФИ на Каширском шоссе - порядка 100 человек. Проверки также проводится в Храме Христа Спасителя на Остоженке.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.