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В Москве проверят гостиницу "Останкино" из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят гостиницу "Останкино" из-за сообщений о минировании

15:12 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посетителей гостиницы "Останкино" на северо-востоке Москвы начали эвакуировать после получения анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации Пресненского, Хорошевского, Чертановского, Коптевского, Измайловского, Никулинского и Басманного судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Проверки также проводились на всех станциях московского метрополитена.
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"Поступила угроза взрыва в гостинице "Останкино" на Ботанической улице", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на время проверки из торгового центра "Водный" на Головинском шоссе были эвакуированы более 2 тысяч человек, из МИФИ на Каширском шоссе - порядка 100 человек. Проверки также проводится в Храме Христа Спасителя на Остоженке.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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