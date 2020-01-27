Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов

"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в документе.