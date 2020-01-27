Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал ОНФ обеспечить контроль за строительством, ремонтом и оснащением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, и представить до 20 апреля 2020 года соответствующий доклад, говорится в поручениях главы государства, опубликованых на сайте Кремля.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в документе.
Доклад о работе должен быть подготовлен до 20 апреля 2020 года.