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Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов
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РИА Новости

Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов

15:06 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал ОНФ обеспечить контроль за строительством, ремонтом и оснащением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, и представить до 20 апреля 2020 года соответствующий доклад, говорится в поручениях главы государства, опубликованых на сайте Кремля.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в документе.
Доклад о работе должен быть подготовлен до 20 апреля 2020 года.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
15 января, 16:13Послание президента России Федеральному собранию
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