Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков

"Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений и в целях снижения рисков необоснованного уголовного преследования обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, устанавливающих допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты", - говорится в сообщении.