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Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков
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РИА Новости

Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков

14:47 27.01.2020 (обновлено: 14:50 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня установить допустимый уровень финансовых рисков институтов, осуществляющих венчурные инвестиции с использованием средств бюджета.
Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений и в целях снижения рисков необоснованного уголовного преследования обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, устанавливающих допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты", - говорится в сообщении.
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