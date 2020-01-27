Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня установить допустимый уровень финансовых рисков институтов, осуществляющих венчурные инвестиции с использованием средств бюджета.
Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений и в целях снижения рисков необоснованного уголовного преследования обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, устанавливающих допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты", - говорится в сообщении.
5 сентября 2019, 10:42Восточный экономический форумПутин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд