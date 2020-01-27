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ЕК констатирует, что ситуация в Ливии остается "очень нестабильной"
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РИА Новости

ЕК констатирует, что ситуация в Ливии остается "очень нестабильной"

14:46 27.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZitounyАкция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zitouny
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация в Ливии остается очень нестабильной, сказал журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
"Ситуация в Ливии продолжает оставаться очень нестабильной", - заявил он.
Однако усилия по стабилизации продолжаются, в частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил ситуацию в Ливии в понедельник утром в ФРГ "со своим германским коллегой", добавил Стано.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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