ЕК констатирует, что ситуация в Ливии остается "очень нестабильной"

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация в Ливии остается очень нестабильной, сказал журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
"Ситуация в Ливии продолжает оставаться очень нестабильной", - заявил он.
Однако усилия по стабилизации продолжаются, в частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил ситуацию в Ливии в понедельник утром в ФРГ "со своим германским коллегой", добавил Стано.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.