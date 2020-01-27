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Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, улетел в Ростов-на-Дону
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РИА Новости

Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, улетел в Ростов-на-Дону

14:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прилетевший из Хабаровска в Шереметьево мужчина оставил в аэропорту своих детей, а затем улетел в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция вела его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
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"Личность отца установлена, из Москвы он вылетел в город Ростов-на-Дону, правоохранительные органы продолжают розыскные мероприятия", - сказали в пресс-службе.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваСледственный комитет РФХабаровскРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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