Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, улетел в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прилетевший из Хабаровска в Шереметьево мужчина оставил в аэропорту своих детей, а затем улетел в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция вела его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
"Личность отца установлена, из Москвы он вылетел в город Ростов-на-Дону, правоохранительные органы продолжают розыскные мероприятия", - сказали в пресс-службе.