Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в Член делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы , глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , комментируя оспаривание полномочий РФ в Ассамблее, выразил надежду, что большинство в ПАСЕ не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует их.

Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, свидетельствуют итоги голосования. Теперь ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения.

"В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как и прогнозировалось, полномочия российской делегации были оспорены русофобски настроенными делегатами ПАСЕ. Мы были к этому готовы. Теперь доклад будет готовить комитет по мониторингу в течение следующих 24 часов", - сказал Слуцкий журналистам.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство Ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций", - добавил он.