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Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
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РИА Новости

Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ

14:37 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя оспаривание полномочий РФ в Ассамблее, выразил надежду, что большинство в ПАСЕ не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует их.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, свидетельствуют итоги голосования. Теперь ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения.
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Вчера, 13:56
Толстой рассказал об ожиданиях российской делегации в ПАСЕ
"В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как и прогнозировалось, полномочия российской делегации были оспорены русофобски настроенными делегатами ПАСЕ. Мы были к этому готовы. Теперь доклад будет готовить комитет по мониторингу в течение следующих 24 часов", - сказал Слуцкий журналистам.
"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство Ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций", - добавил он.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией.
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Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия
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Леонид СлуцкийГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
"Деньги заплатили? Заплатили...А теперь свободны"... Этого стоило ожидать.
27 января, 15:39
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2730000
Чего "отвечать", чего "выражать надежду", что вообще делать в банке с тотально русофобскими пауками? Пусть друг с другом в этой банке с ума сходят, без российского "вмешательства" :)
27 января, 15:02
aalnoor1953
1640001
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