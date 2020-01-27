Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: а) реализацию, начиная с 2020 года, механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий; б) обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в документе.