Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой к июлю обеспечить принятие закона о регулировании оборота больших данных, об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: а) реализацию, начиная с 2020 года, механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий; б) обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в документе.
Срок – 1 июля 2020 года. Ответственными указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
1 марта 2018, 12:42Путин: Россия должна стать одним из мировых центров хранения больших данных