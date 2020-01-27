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Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных

14:36 27.01.2020 (обновлено: 14:50 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой к июлю обеспечить принятие закона о регулировании оборота больших данных, об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: а) реализацию, начиная с 2020 года, механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий; б) обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в документе.
Срок – 1 июля 2020 года. Ответственными указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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1 марта 2018, 12:42
Путин: Россия должна стать одним из мировых центров хранения больших данных
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