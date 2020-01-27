СК возбудил дело против жителя Астрахани, 14 лет насиловавшего дочь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани , подозреваемого в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью, сообщает СУ СК России по Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении 130 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 131, частью 4 статьи 131, частью 3 статьи 132, частью 4 статьи 132 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", — сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2005 по 2019 год 40-летний местный житель "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования".