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СК возбудил дело против жителя Астрахани, 14 лет насиловавшего дочь
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РИА Новости

СК возбудил дело против жителя Астрахани, 14 лет насиловавшего дочь

14:36 27.01.2020 (обновлено: 22:22 27.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью, сообщает СУ СК России по Астраханской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении 130 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 131, частью 4 статьи 131, частью 3 статьи 132, частью 4 статьи 132 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", — сказано в сообщении.
По версии следствия, с 2005 по 2019 год 40-летний местный житель "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования".
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.
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