Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды

"Правительству РФ... разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, определив архитектуру указанной системы мониторинга, функциональные требования к ней, этапы ее создания и ввода в эксплуатацию, а также исполнителей, ответственных за создание такой системы, и необходимые объемы финансирования", - говорится в перечне поручений.