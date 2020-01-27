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Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды
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РИА Новости

Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды

14:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2020 года разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды.
Соответствующее поручение в рамках реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ... разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, определив архитектуру указанной системы мониторинга, функциональные требования к ней, этапы ее создания и ввода в эксплуатацию, а также исполнителей, ответственных за создание такой системы, и необходимые объемы финансирования", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 1 июня 2020 года, ответственный за выполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Новости - ЭкологияМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбщество
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