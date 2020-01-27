Путин поручил подготовить доклад о комплексе архивов о Второй мировой

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля подготовить доклад о ходе создания комплекса архивных документов, посвященных Второй мировой войне.
Соответствующее поручение в рамках реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года опубликовано на сайте Кремля.
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"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть подготовлен до 20 апреля 2020 года и далее - один раз в полгода.
Ответственные за выполнение поручений - премьер-министр России Михаил Мишустин и главы субъектов РФ.