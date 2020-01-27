Путин поручил подготовить доклад о комплексе архивов о Второй мировой

Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны

Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне", - говорится в перечне поручений.

Доклад должен быть подготовлен до 20 апреля 2020 года и далее - один раз в полгода.