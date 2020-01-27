Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО

Соответствующая информация опубликована в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: ... внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики. Срок – 15 апреля 2020 г.", - говорится в сообщении.