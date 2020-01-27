Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T14:43+0300
https://ria.ru/20200127/1563923955.html
Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО
https://cdn24.img.ria.ru/images/156238/02/1562380217_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_250e5538d8eb5c163f39491eaaeeafe4.jpg
РИА Новости

Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО

14:24 27.01.2020 (обновлено: 14:43 27.01.2020)
462
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 апреля включить в нацпрограммму "Цифровая экономика" разработку и внедрение отечественного программного обеспечения.
Соответствующая информация опубликована в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики. Срок – 15 апреля 2020 г.", - говорится в сообщении.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации
15 января, 18:55
Чубайс рассказал о нацпроекте "Цифровая экономика"
2520013
Обсудить 0
Владимир ПутинТехнологии
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать концепцию ответственности производителей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рекомендовал принять до мая законы о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Путин поручил подготовить доклад о комплексе архивов о Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Президент России Владимир Путин
Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов
Аптека
Путин поручил внедрить реестр граждан с правом на льготы по лекарствам
Владимир Путин
Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
Офис компании Mail.Ru Group в Москве
Mail.Ru Group пообещала оперативно восстановить работу сервиса
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
Путин поручил создать не менее 255 тысяч мест в детсадах в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей 3-7 лет
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Лента новостейМолния