Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 апреля включить в нацпрограммму "Цифровая экономика" разработку и внедрение отечественного программного обеспечения.
Соответствующая информация опубликована в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики. Срок – 15 апреля 2020 г.", - говорится в сообщении.
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