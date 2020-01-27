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Теплоснабжение
2020-01-27T14:18+0300
https://ria.ru/20200127/1563923543.html
"Юнипро" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 0,5%
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РИА Новости

"Юнипро" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 0,5%

14:18 27.01.2020
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© "Россети Московский регион"Подстанция
Подстанция
© "Россети Московский регион"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Электростанции "Юнипро" в 2019 году выработали 46,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает компания.
"По итогам 2019 года выработка электроэнергии ПАО "Юнипро" осталась на уровне показателей 2018 года и составила 46,4 миллиарда кВт.ч (минус 0,5% по сравнению с прошлым годом)", - говорится в сообщении.
В частности, объемы генерации на Сургутской ГРЭС-2 составили 30,2 миллиарда кВт.ч (минус 0,8% по сравнению с предшествовавшим годом), а производство электроэнергии на Березовской ГРЭС выросло относительно 2018 года на 18%, причём основной прирост выработки относится ко второму кварталу и связан с более поздним началом паводка и увеличением востребованности тепловых электростанций в Сибири в этот период.
Отмечается, что снижение выработки остальными станциями компании в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено остановкой энергоблоков Смоленской ГРЭС в связи с ремонтом дымовой трубы, простоями генерирующего оборудования Шатурской ГРЭС в холодном резерве в связи с климатическими условиями (прохладное лето и более теплые ноябрь и декабрь по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и остановкой блока ПГУ Яйвинской ГРЭС в связи с ремонтом трансформатора.
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При этом производство тепловой энергии по сравнению с показателями 2018 года снизилось на 7% и составило 2,053 миллиона Гкал, что обусловлено погодными условиями, заключает компания.
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять электростанций общей мощностью 11,2 ГВт. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.
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