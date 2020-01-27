Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту для компании "Эко Таун"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение по кредиту на сумму 21 миллион рублей для компании "Эко Таун", занимающейся переработкой крупногабаритных шин, сообщает пресс-служба Корпорации.
Финансирование предоставлено на 3 года по ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитные ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия.
Завод "Эко Таун" - одно из ведущих предприятий Кузбасса, специализирующихся на утилизации крупногабаритных шин (КГШ), которые в большом количестве образуются на угольных разрезах Кемеровской области. Каждая изношенная шина весит до 5 тонн и наносит непоправимый вред экологии, если её не утилизировать должным образом. Производственная мощность завода – 10 тысяч тонн в год, что составляет порядка 25% всего объёма изношенных КГШ в Кузбассе. В процессе утилизации шин получается резиновая крошка, которая используется для производства травмобезопасных резиновых покрытий для детских площадок и стадионов, отмечается в сообщении.
С 2017 года Корпорация МСП, которой на 100% принадлежит МСП Банк, развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 8,28 миллиарда рублей, предоставленная с 2017 года реализующим стартапы субъектам МСП, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.