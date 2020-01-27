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Туризм
2020-01-27T15:52+0300
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В Карелии планируется создать туристический кластер
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РИА Новости

В Карелии планируется создать туристический кластер

15:52 27.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкКатание туристов на собачьей упряжке на территории туристического комплекса Карьяла Парк
Катание туристов на собачьей упряжке на территории туристического комплекса Карьяла Парк
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Проект создания крупного туристического кластера в Карелии могут начать реализовывать в следующем году, этот вопрос обсуждается госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия республики, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.
Председатель госкомиссии, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев неоднократно подчеркивал, что развитие сферы туризма должно стать одной из "точек роста" экономики Карелии.
"В текущем году планируется рассмотреть возможность начала реализации с 2021 года инвестиционного проекта по созданию в республике Карелия туристического кластера "Карельское Беломорье" в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", — говорится в сообщении.
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