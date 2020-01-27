В Карелии планируется создать туристический кластер

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Проект создания крупного туристического кластера в Карелии могут начать реализовывать в следующем году, этот вопрос обсуждается госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия республики, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Председатель госкомиссии, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев неоднократно подчеркивал, что развитие сферы туризма должно стать одной из "точек роста" экономики Карелии.