Глава дипломатии Евросоюза посетит в конце недели Косово

"Что касается западных Балкан, то у нас общее мнение, как обеспечить и гарантировать стабильность в этом важном соседнем для нас регионе. Мы будем делать все, чтобы способствовать диалогу между Сербией и Косово", - заявил он после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине.