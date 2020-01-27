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Глава дипломатии Евросоюза посетит в конце недели Косово
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РИА Новости

Глава дипломатии Евросоюза посетит в конце недели Косово

14:15 27.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в конце текущей недели посетит Сербию и самопровозглашенное Косово.
"Что касается западных Балкан, то у нас общее мнение, как обеспечить и гарантировать стабильность в этом важном соседнем для нас регионе. Мы будем делать все, чтобы способствовать диалогу между Сербией и Косово", - заявил он после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине.
Он добавил, что информировал Мааса о намерении "посетить обе страны в конце этой недели".
Настенное граффити на одном из домов города Косовская Митровица
7 ноября 2019, 15:11Сказано в эфире
"Единственная держава". Греческий эксперт о роли России на БалканахРади стабилизации обстановки на Балканах желательно, чтобы Россия выступила в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией, считает эксперт в сфере геополитики Иоаннис Фритзалас.
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Жозеп БоррельЕвросоюзКосовоВ мире
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