Число людей с подозрением на коронавирус в Малайзии достигло пяти

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Власти Малайзии сообщили о пяти предполагаемых случаях заражения новым типом коронавируса , все больные с выявленными симптомами являются гражданами Китая, отмечает газета Malaysia Today со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о четырех заболевших, у которых проявлялись симптомы нового типа коронавируса, все возможные заразившиеся – дети. Двое из пациентов обследуются в больнице на острове Лангкави, другие двое – в столице Малайзии Куала-Лумпур. В понедельник власти подтвердили госпитализацию еще одного гражданина Китая с подозрением на коронавирус в области Бинтулу. Отмечается, что пациент находится под наблюдением, на данный момент его состояние стабильно.

По состоянию на 27 января в Малайзии подтверждено 4 случая заражения новым типом коронавируса, все заболевшие являются гражданами Китая. Отмечается, что все пациенты находятся на карантине и пребывают в стабильном состоянии.

Министр здравоохранения Малайзии заявил, что в целях усиления мер безопасности к действующим на данный момент 54 тепловым сканерам на въезде в страну будет добавлено еще 12. Это позволит обеспечить лучший контроль температуры у туристов, которые могут быть носителями вируса. Он также призвал жителей страны сохранять спокойствие, а СМИ – не способствовать распространению ложных и неподтвержденных новостей.

"Мы ничего не хотим скрывать. Люди должны получать информацию только от премьер-министра, его заместителя и министра здравоохранения", - отметил министр, комментируя ситуацию с возросшим количеством ложных заявлений о коронавирусе.