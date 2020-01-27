Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву

МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, сообщил в понедельник посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве", - сказал Мезенцев журналистам.
Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.
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