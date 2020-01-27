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75 лет Победы
2020-01-27T14:11+0300
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Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву
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РИА Новости

Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву

14:09 27.01.2020 (обновлено: 14:11 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, сообщил в понедельник посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве", - сказал Мезенцев журналистам.
Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
22 января, 10:16
Президент Киргизии приедет в Москву на День Победы
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75 лет ПобедыДмитрий МезенцевДень ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияОбщество
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