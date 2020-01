Церемония вручения Грэмми: как это было

© AP Photo / Chris Pizzello

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннол собрали все награды в главных номинациях: за лучшие альбом, его дизайн, вокальный поп-альбом ("We all fall asleep, where do we go?"), песню и запись ("Bad guy"), а также, что особенно почетно — лучшему новому исполнителю и продюсеру неклассической музыки.