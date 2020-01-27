Церемония вручения Грэмми: как это было

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе в 62-й раз прошла церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Ее абсолютным триумфатором оказалась 18-летняя Билли Айлиш. Она стала первой исполнительницей, которая завоевала все четыре основные премии. Всего у нее пять наград. На кого еще обратило внимание жюри и кто выступал на сцене — в фотоленте РИА Новости.