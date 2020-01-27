Церемония вручения Грэмми: как это было

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннол собрали все награды в главных номинациях: за лучшие альбом, его дизайн, вокальный поп-альбом ("We all fall asleep, where do we go?"), песню и запись ("Bad guy"), а также, что особенно почетно — лучшему новому исполнителю и продюсеру неклассической музыки.
Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннол собрали все награды в главных номинациях: за лучшие альбом, его дизайн, вокальный поп-альбом ("We all fall asleep, where do we go?"), песню и запись ("Bad guy"), а также, что особенно почетно — лучшему новому исполнителю и продюсеру неклассической музыки.
На сцене Билли Айлиш решила исполнить не свой главный хит "Bad guy", а проникновенную балладу "When the party's over".
На сцене Билли Айлиш решила исполнить не свой главный хит "Bad guy", а проникновенную балладу "When the party's over".
Получая премию за "лучший альбом года" Билли сказала: "Мне кажется, этой награды заслуживает Ариана Гранде".
Получая премию за "лучший альбом года" Билли сказала: "Мне кажется, этой награды заслуживает Ариана Гранде".
Ариана Гранде (вторая справа) специально для церемонии создала композицию, объединившую отрывки из всех песен ее последнего альбома ("thank you, next").
Ариана Гранде (вторая справа) специально для церемонии создала композицию, объединившую отрывки из всех песен ее последнего альбома ("thank you, next").
Lizzo была лидером этого года по количеству номинаций, у нее их было восемь. В результате она стала обладательницей трех премий: за лучший альбом в жанре современной городской музыки, традиционное R&B исполнение и сольное поп-исполнение.
Lizzo была лидером этого года по количеству номинаций, у нее их было восемь. В результате она стала обладательницей трех премий: за лучший альбом в жанре современной городской музыки, традиционное R&B исполнение и сольное поп-исполнение.
Испанская певица Росалия, впервые получившая "Грэмми" за лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом ('El Mal Querer') станцевала на сцене Фламенко.
Испанская певица Росалия, впервые получившая "Грэмми" за лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом ('El Mal Querer') станцевала на сцене Фламенко.
Бенинская певица Анжелика Киджо стала победителем в категории лучшая этническая музыка с альбомом Celia.
Бенинская певица Анжелика Киджо стала победителем в категории лучшая этническая музыка с альбомом Celia.
Рэпер Lil Nas X завоевал две награды: за музыкальное видео для фильма "Old Town Road" и поп-исполнение дуэтом или группой (с Билли Рэем Сайрусом).
Рэпер Lil Nas X завоевал две награды: за музыкальное видео для фильма "Old Town Road" и поп-исполнение дуэтом или группой (с Билли Рэем Сайрусом).
Lil Nas X выступал с Билли Рэем Сайрусом и южнокорейской группой BTS, которая впервые принимала участие в концерте по случаю церемонии.
Lil Nas X выступал с Билли Рэем Сайрусом и южнокорейской группой BTS, которая впервые принимала участие в концерте по случаю церемонии.
Оззи вышел на сцену с тростью и с женой Шэрон, чтобы объявить победителя в категории "лучшее рэп-исполнение". Им стал DJ Khaled.
Оззи вышел на сцену с тростью и с женой Шэрон, чтобы объявить победителя в категории "лучшее рэп-исполнение". Им стал DJ Khaled.
Группа Aerosmith, четырехкратный обладатель "Грэмми", спела на церемонии две песни: “Livin’ on the Edge” и “Walk This Way” (вместе с рэп-группой Run-D.M.C.).
Группа Aerosmith, четырехкратный обладатель "Грэмми", спела на церемонии две песни: “Livin’ on the Edge” и “Walk This Way” (вместе с рэп-группой Run-D.M.C.).
Британская певица со сценическим псевдонимом FKA twigs (ее номинировали в категории "лучшее музыкальное видео") выступала на церемонии с американским певцом Usher.
Британская певица со сценическим псевдонимом FKA twigs (ее номинировали в категории "лучшее музыкальное видео") выступала на церемонии с американским певцом Usher.
Гвен Стефани исполнила композицию "Nobody but you".
Гвен Стефани исполнила композицию "Nobody but you".
Участники церемонии почтили память трагически погибшего накануне пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и убитого в марте прошлого года рэпера Нипси Хассла.
Участники церемонии почтили память трагически погибшего накануне пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и убитого в марте прошлого года рэпера Нипси Хассла.