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Культура
2020-01-27T18:19+0300
https://ria.ru/20200127/1563922811.html
Церемония вручения Грэмми: как это было
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РИА Новости

Церемония вручения Грэмми: как это было

18:19 27.01.2020
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе в 62-й раз прошла церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Ее абсолютным триумфатором оказалась 18-летняя Билли Айлиш. Она стала первой исполнительницей, которая завоевала все четыре основные премии. Всего у нее пять наград. На кого еще обратило внимание жюри и кто выступал на сцене — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Chris Pizzello

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннол собрали все награды в главных номинациях: за лучшие альбом, его дизайн, вокальный поп-альбом ("We all fall asleep, where do we go?"), песню и запись ("Bad guy"), а также, что особенно почетно — лучшему новому исполнителю и продюсеру неклассической музыки.

Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннол собрали все награды в главных номинациях: за лучшие альбом, его дизайн, вокальный поп-альбом ("We all fall asleep, where do we go?"), песню и запись ("Bad guy"), а также, что особенно почетно — лучшему новому исполнителю и продюсеру неклассической музыки.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Getty Images for The Recording Academy/ Emma McIntyre

На сцене Билли Айлиш решила исполнить не свой главный хит "Bad guy", а проникновенную балладу "When the party's over".

Билли Эйлиш во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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На сцене Билли Айлиш решила исполнить не свой главный хит "Bad guy", а проникновенную балладу "When the party's over".

© AFP 2019 / Getty Images for The Recording Academy/ Emma McIntyre
© REUTERS / Mike Blake

Получая премию за "лучший альбом года" Билли сказала: "Мне кажется, этой награды заслуживает Ариана Гранде".

Ариана Гранде на церемонии вручения премии Грэмми
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Получая премию за "лучший альбом года" Билли сказала: "Мне кажется, этой награды заслуживает Ариана Гранде".

© REUTERS / Mike Blake
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Ариана Гранде (вторая справа) специально для церемонии создала композицию, объединившую отрывки из всех песен ее последнего альбома ("thank you, next").

Ариана Гранде во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Ариана Гранде (вторая справа) специально для церемонии создала композицию, объединившую отрывки из всех песен ее последнего альбома ("thank you, next").

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© REUTERS / Mario Anzuoni

Lizzo была лидером этого года по количеству номинаций, у нее их было восемь. В результате она стала обладательницей трех премий: за лучший альбом в жанре современной городской музыки, традиционное R&B исполнение и сольное поп-исполнение.

Певица Лиззо во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
5 из 14

Lizzo была лидером этого года по количеству номинаций, у нее их было восемь. В результате она стала обладательницей трех премий: за лучший альбом в жанре современной городской музыки, традиционное R&B исполнение и сольное поп-исполнение.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Matt Sayles

Испанская певица Росалия, впервые получившая "Грэмми" за лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом ('El Mal Querer') станцевала на сцене Фламенко.

Певица Росалия во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Испанская певица Росалия, впервые получившая "Грэмми" за лучший латинский рок-, альтернативный или урбан-альбом ('El Mal Querer') станцевала на сцене Фламенко.

© AP Photo / Matt Sayles
© REUTERS / Monica Almeida

Бенинская певица Анжелика Киджо стала победителем в категории лучшая этническая музыка с альбомом Celia.

Певица Анжелика Киджо на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Бенинская певица Анжелика Киджо стала победителем в категории лучшая этническая музыка с альбомом Celia.

© REUTERS / Monica Almeida
© AP Photo / Chris Pizzello

Рэпер Lil Nas X завоевал две награды: за музыкальное видео для фильма "Old Town Road" и поп-исполнение дуэтом или группой (с Билли Рэем Сайрусом).

Рэп-исполнитель Lil Nas X на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Рэпер Lil Nas X завоевал две награды: за музыкальное видео для фильма "Old Town Road" и поп-исполнение дуэтом или группой (с Билли Рэем Сайрусом).

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Mario Anzuoni

Lil Nas X выступал с Билли Рэем Сайрусом и южнокорейской группой BTS, которая впервые принимала участие в концерте по случаю церемонии.

Lil' Nas X, Billy Rae Cyrus и BTS во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Lil Nas X выступал с Билли Рэем Сайрусом и южнокорейской группой BTS, которая впервые принимала участие в концерте по случаю церемонии.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Оззи вышел на сцену с тростью и с женой Шэрон, чтобы объявить победителя в категории "лучшее рэп-исполнение". Им стал DJ Khaled.

Оззи и Шэрон Осборн на церемонии вручения премии Грэмми
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Оззи вышел на сцену с тростью и с женой Шэрон, чтобы объявить победителя в категории "лучшее рэп-исполнение". Им стал DJ Khaled.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Группа Aerosmith, четырехкратный обладатель "Грэмми", спела на церемонии две песни: “Livin’ on the Edge” и “Walk This Way” (вместе с рэп-группой Run-D.M.C.).

Стивен Тайлер на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Группа Aerosmith, четырехкратный обладатель "Грэмми", спела на церемонии две песни: “Livin’ on the Edge” и “Walk This Way” (вместе с рэп-группой Run-D.M.C.).

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Британская певица со сценическим псевдонимом FKA twigs (ее номинировали в категории "лучшее музыкальное видео") выступала на церемонии с американским певцом Usher.

Ашер и FKA Twigs во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Британская певица со сценическим псевдонимом FKA twigs (ее номинировали в категории "лучшее музыкальное видео") выступала на церемонии с американским певцом Usher.

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Гвен Стефани исполнила композицию "Nobody but you".

Гвен Стефани во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Гвен Стефани исполнила композицию "Nobody but you".

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© REUTERS / Mario Anzuoni

Участники церемонии почтили память трагически погибшего накануне пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и убитого в марте прошлого года рэпера Нипси Хассла.

Фотографии Нипси Хассл и Коби Брайанта на церемонии вручения премии Грэмми
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Участники церемонии почтили память трагически погибшего накануне пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и убитого в марте прошлого года рэпера Нипси Хассла.

© REUTERS / Mario Anzuoni
100000
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