Боррель анонсировал встречу по Ливии в Мюнхене

"Сейчас нам нужно следить за событиями "на земле". И некоторые из них весьма тревожат, потому что прекращение огня не выполняется полностью. Мы должны продолжать работу над этим. Надеюсь посетить встречу глав МИД 17 февраля. Я буду там на мюнхенской конференции. Надеюсь, что все посетят эту встречу", - заявил он после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Берлине.