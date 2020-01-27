Боррель анонсировал встречу по Ливии в Мюнхене

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в 17 февраля в Мюнхене планируется встреча министров иностранных дел по Ливии.
"Сейчас нам нужно следить за событиями "на земле". И некоторые из них весьма тревожат, потому что прекращение огня не выполняется полностью. Мы должны продолжать работу над этим. Надеюсь посетить встречу глав МИД 17 февраля. Я буду там на мюнхенской конференции. Надеюсь, что все посетят эту встречу", - заявил он после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Берлине.
Он не уточнил, идет ли речь о встрече стран ЕС или стран, принявших участие в конференции в Берлине.
Боррель добавил, что ЕС будет делать все, чтобы поддержать соблюдение перемирия и оружейного эмбарго в Ливии.