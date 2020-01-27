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В Германии рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Китая
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РИА Новости

В Германии рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Китая

14:02 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Германия готовится к различным вариантам развития событий вокруг нового коронавируса и готова в случае необходимости эвакуировать из Китая своих граждан, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"В течение нескольких минут группа по кризисному реагированию министерства проведет встречу с экспертами Института Роберта Коха", - заявил он после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.
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Он призвал граждан ФРГ следить за рекомендациями МИД страны по коронавирусу перед поездками в регион.
"Мы рассматриваем и готовим все возможные опции. Это значит, что мы держим в уме возможную эвакуацию немцев, которые хотели бы покинуть (страну)", - добавил министр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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