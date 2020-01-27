В Германии рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Китая

"В течение нескольких минут группа по кризисному реагированию министерства проведет встречу с экспертами Института Роберта Коха", - заявил он после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.

Он призвал граждан ФРГ следить за рекомендациями МИД страны по коронавирусу перед поездками в регион.

"Мы рассматриваем и готовим все возможные опции. Это значит, что мы держим в уме возможную эвакуацию немцев, которые хотели бы покинуть (страну)", - добавил министр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.